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Гороскоп на март 2019 года от экстрасенсов СТБ

27.02.2019

Гороскоп на март 2019 года расскажет о том, что вам приготовил первый месяц весны. На что обратить внимание, чего избегать и когда лучше воплотить все задуманные планы? Читайте гороскоп на март 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на март 2019 Овны
гороскоп для овна

Март для Овнов период самостоятельных решений. Прислушивайтесь к советам близких, но не идите у них на поводу. Только вы вершите свою судьбу. Если будете опираться на свои чувства и знания, то все принятые решения благоприятно изменят вашу жизнь. В любви у Овнов настанет период раздумий. Помните, важно только то, что чувствуете вы. Если половинка не готова вас поддержать, тогда, возможно, это не ваш человек вовсе.

Гороскоп на март 2019 – Тельцы

гороскоп для тельца

Тельцы в марте могут получить травмы. Поэтому поход в тренажерный зал и пробежки лучше отложить до конца месяца. В отношениях наконец-то все стабилизируется. Будьте открыты к новым знакомствам, они подарят только приятные эмоции. Финансовое положение будет стабильным. Но остерегайтесь больших капиталовложений.

 

Гороскоп на март 2019 Близнецы
гороскоп для близнецов

У Близнецов начало марта будет спокойным. Отдохните и не стройте грандиозных планов до середины месяца. Накапливайте энергию, занимайтесь саморазвитием и ожидайте приятных новостей. В середине марта Близнецов ожидают масштабные перемены в работе и личной жизни. Переживать не стоит, все изменения будут положительными.

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Гороскоп на март 2019 Раки

Гороскоп для рака

В марте небесные тела подарят Ракам жизненное умиротворение и стабильность. Не приукрашивайте свои недостатки и достоинства. Лучше оставайтесь собой, и благополучие в разных сферах жизни само вас настигнет. Ракам лучше не сопротивляться изменениям на протяжении всего месяца. Даже если они будут казаться негативными, поверьте в скором будущем все изменится к лучшему.

Гороскоп на март 2019 Львы
Гороскоп для льва

Львам в этом месяце важно быть осторожными с любыми капиталовложениями. Прежде чем потратить крупную сумму – проверьте все возможные риски. Перенесите любые денежные вложения на следующий месяц. Обратите внимание на ваше здоровье и больше отдыхайте. В личной жизни у Львов все будет, как в сказке: одинокие найдут свою любовь, а семейные выйдут на новый уровень любви со своей половинкой.

Гороскоп на март 2019 – Девы
Гороскоп для девы

В марте Девам необходимо использовать все свое упорство для достижения поставленных целей. За любое новое дело беритесь с полной самоотдачей. Все финансовые проблемы начнут решаться ближе к середине месяца. В любовных делах у Дев будет идиллия и взаимопонимание. Одиноким представителям этого знака стоит обратить внимание на коллег. Возможно, среди них уже есть человек, которому вы не безразличны.

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Гороскоп на март 2019 Весы

гороскоп для весов

Весам в марте небесные светила рекомендуют заняться планированием бюджета. Любые ваши траты окупятся ближе к концу месяца. Но остерегайтесь необдуманных капиталовложений. В делах сердечных рискуйте и проявляйте свои чувства не словом, а делом. Ваша половинка оценит все ваши старания достойно.

Гороскоп на март 2019 Скорпионы

гороскоп для скорпиона

Первая половина марта для Скорпионов удачна для любви и укрепления отношений с детьми.  В отношениях будьте мягче и снисходительней. Одинокие Скорпионы смогут очаровать вторую половинку своей улыбкой. Первый весенний месяц будет очень продуктивным для творческих начинаний. Для финансового положения Скорпионов март – это период растрат.

 

Гороскоп на март 2019 Стрельцы

Гороскоп для стрельца

Март поможет найти Стрельцам свой жизненный путь и добиться успеха во всех начинаниях. Важно сохранять спокойствие и доверять людям. В делах любовных прислушивайтесь к своему шестому чувству. Чтобы быть счастливым, поступайте так, как велит вам сердце.  

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Гороскоп на март 2019 Козероги

Гороскоп для козерога

Козерогам пора начинать делать то, что всегда откладывали на потом. Не бойтесь совершать сумасшедшие поступки. Именно они приведут вас к желаемому результату. У одиноких Козерогов любое новое знакомство не выйдет за рамки простой дружбы. Парам рекомендуем быть снисходительней и прощать ошибки второй половинки. Так вы сможете сохранить свои отношения.

Гороскоп на март 2019 Водолеи

Гороскоп для водолея

В марте Водолеи смогут преуспеть в финансовом плане. Все ваши покупки и капиталовложения окупятся. Реализуйте давние планы, связанные с домом, семьей и любимым человеком. В марте Водолеям стоит вложить деньги в недвижимость или любые другие крупные покупки.

Гороскоп на март 2019 Рыбы

гороскоп для рыб

В первой половине марта Рыбам нужно продуктивно поработать и решить семейные финансовые вопросы. Кардинальных перемен не предвидится. Оставайтесь собой и не переживайте по пустякам. Во второй половине возьмите отпуск и отправьтесь с семьей за город. Это укрепит ваши взаимоотношения и поможет настроиться на позитивный лад.

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