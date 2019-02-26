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Любовный гороскоп на март 2019 года: предсказания по знакам зодиака

26.02.2019

Любовный гороскоп на март 2019 года расскажет, что для каждого из нас приготовил амур. Чего ожидать и как будут обстоять дела в личной жизни у каждого знака зодиака — узнайте в любовном гороскопе на март 2019 года.

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Любовный гороскоп на март 2019 – Овны

Oven

Для Овнов первый месяц весны обещает быть не особо романтичным. В первой половине месяца все представители этого знака, особенно мужчины, будут погружены в размышления, самоанализ и определение личных приоритетов. Для Овнов будет очень важна моральная поддержка второй половинки во всех идеях и начинаниях. К концу марта Овны смогут принять правильные решения.

Любовный гороскоп на март 2019 – Тельцы
Telec

После любовных неудач и зимних холодов в отношениях Тельцам наконец-то повезет. Все ссоры, расставания и одиночество остануться в прошлом, а март принесет интересные знакомства и, возможно, истинную любовь. Поэтому не переживайте, меньше думайте о подводных камнях и просто дайте волю своим чувствам. Не отталкивайте новых знакомых, ведь именно они могут стать для вас самыми дорогими людьми.

Любовный гороскоп на март 2019  Близнецы

Bliznec

На любовном фронте грядут перемены. Какими они будут, зависит только от ваших решений. Вы почувствуете прилив уверенности и решительности. Близнецам хватит смелости решить все волнующие вопросы и прекратить свои душевные терзания. Но будьте осторожны, ведь любое решение имеет две стороны медали. Не спешите и хорошенько подумайте перед тем, как что-то сделать. Купидон дал вам в марте полную свободу выбора, и варианта вернуть все вспять у вас не будет.

 

Любовный гороскоп на март 2019  Раки

RacМарт для Раков – период умиротворения и спокойствия в жизни, любви. Любые вопросы, обиды, недопонимания и прочие проблемы в делах сердечных будут решаться сами собой. Если вы не можете понять, что именно чувствуете к человеку, не спешите с ответом. Отпустите и вверьте свои чувства воле случая. Не сопротивляйтесь изменениям – плывите по течению. Судьбе лучше известно, как все должно происходить в вашей жизни.

Любовный гороскоп на март 2019  Львы

LevС первого мартовского дня Львы спрячут когти и превратятся в нежных и ласковых котят. Пора одиночества наконец-то закончится. Будьте готовы к безумному потоку нежных чувств, который на вас вскоре обрушится. Не пугайтесь и не отвергайте внезапно нахлынувшую любовь. Купайтесь во внимании и почувствуйте себя самым обаятельным и привлекательным мартовским Львом.

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Любовный гороскоп на март 2019 Девы

DevaДевам пора успокоиться и посмотреть вокруг себя. Если сердце Девы одиноко, то сейчас самое время присмотреться к своим коллегам. Вполне вероятно, что с человеком, которого видите каждый день, вас уже связывают романтические узы. Для Дев, у которых уже есть пара, главным правилом  удачных отношений будет терпение к любимому человеку, ведь ошибаются все. Поймите, простите, и поддержите свою половинку  и будет вам счастье.

Любовный гороскоп на март 2019  Весы

VesyВесам пора прекратить все анализировать и быстрее приступить к решительным действиям. Это касается как одиноких представителей этого знака, так и состоящих в отношениях. Есть большая вероятность, что в марте вы можете потерять все, что так долго строили на любовном фронте, именно из-за своих размышлений. Ваша половинка устала ждать каких-либо подвигов. Уделяйте больше внимания, совершайте сумасшедшие поступки во имя любви, и март щедро одарит вас ответными чувствами.

Любовный гороскоп на март 2019  Скорпионы

ScorpionСкорпионам стоит чаще выходить из дома, чтобы встретить свою истинную любовь. Представителям этого знака будет легко найти общий язык с противоположным полом. Ваши мягкость, дипломатичность, вежливость и улыбчивость будут привлекать к себе внимание. Если же вы уже состоите в отношениях, не срывайтесь из-за мелочей на любимом человеке: проявите свою нежность и понимание.

Любовный гороскоп на март 2019  Стрельцы

StrelecОдиноким Стрельцам срочно необходимо отправиться в парк, где свежий весенний воздух вскружит голову от вездесущей атмосферы романтики и любви. Доверяйте своему шестому чувству. С его помощью вы обретете желаемое в делах сердечных. Не ищите подвоха и скрытого смысла просто радуйтесь новым знакомым и дорожите отношениями, которые уже имеете.

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Любовный гороскоп на март 2019  Козероги

KozerogДля Козерогов март преподнесет сложные испытания. В отношениях будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы и  неприятным новостям от второй половинки. Если вы и правда дорожите этим человеком, то все простите и ваши отношения станут еще крепче. Для одиноких Козерогов сейчас не самое лучшее время для поиска второй половинки: любое новое знакомство не выйдет за рамки простой дружбы.

Любовный гороскоп на март 2019  Водолеи

VodoleyВодолеям рекомендуется задействовать все свое обаяние, романтичность и внимание ко второй половинке и противоположному полу в целом. Секретное оружие всех представителей этого знака  – остроумие и ораторское мастерство. Не бойтесь льстить, говорить банальные романтические слова, ведь в вашем исполнении они звучат искренне и попадают прямо в сердце. Но не заигрывайтесь, ведь грань между настойчивостью и наглостью очень тонкая.

Любовный гороскоп на март 2019  Рыбы

RibaДля Рыб март будет самым стабильным и спокойным месяцем. Вас не настигнут интриги, печали, ссоры, обострение одиночества. Те, кто были рядом с вами, – не покинут. Но чего-то нового и резких перемен не стоит ожидать. Для одиноких Рыб поддержкой и опорой в этом месяце станет семья и друзья. В целом, представителям этого знака можно расслабиться и получать удовольствие от жизни. Оставайтесь собой и не переживайте по пустякам.

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