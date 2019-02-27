PC0tIDxzY3JpcHQgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0taWQ9IjEyNDkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJzdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIuYWR0ZWxsaWdlbnQuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на березень 2019 року від екстрасенсів СТБ

27.02.2019

Гороскоп на березень 2019 року розповість про те, що вам приготував перший місяць весни. На що звернути увагу, чого уникати і коли краще втілити всі задумані плани? Читайте гороскоп на березень 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

гороскоп на март, гороскоп на март 2019, гороскоп на месяц, ежемесячный гороскоп, гороскоп по знакам зодиака на месяц, гороскоп на месяц овен, гороскоп на месяц телец, гороскоп на месяц близнец, гороскоп на месяц рак, гороскоп на месяц девы, гороскоп на месяц весы, гороскоп на месяц скорпион, гороскоп на месяц стрелец, гороскоп на месяц козерог, гороскоп на месяц водолей, гороскоп на месяц рыбы

Більше на тему: Любовний гороскоп на березень 2019 року: передбачення за знаками зодіаку

Гороскоп на березень 2019 Овни

гороскоп для овна

Березень для Овнів період самостійних рішень. Прислухайтеся до порад близьких, але не йдіть у них на поводу. Тільки ви творите свою долю. Якщо будете опиратися на свої почуття і знання, то всі прийняті рішення позитивно змінять ваше життя. У коханні в Овнів настане період роздумів. Пам’ятайте, важливо тільки те, що відчуваєте ви. Якщо половинка не готова вас підтримати, тоді, можливо, це не ваша людина зовсім.

Гороскоп на березень 2019 Тельці

гороскоп для тельца

Тельці в березні можуть отримати травми. Тому похід до тренажерного залу і пробіжки краще відкласти до кінця місяця. У стосунках нарешті все стабілізується. Будьте відкритими до нових знайомств, вони подарують тільки приємні емоції. Фінансове становище буде стабільним. Але остерігайтеся великих капіталовкладень.

Гороскоп на березень 2019 Близнюки

гороскоп для близнецов

У Близнюків початок березня буде спокійним. Відпочиньте і не будуйте грандіозних планів до середини місяця. Накопичуйте енергію, займайтеся саморозвитком і чекайте приємних новин. У середині березня Близнюків чекають масштабні зміни у роботі та особистому житті. Переживати не варто, усі зміни будуть позитивними.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова

Гороскоп на березень 2019 Раки

Гороскоп для рака

У березні небесні тіла подарують Ракам життєве умиротворення і стабільність. Не прикрашайте свої недоліки і переваги. Краще залишайтеся собою, і добробут у різних сферах життя вас наздожене. Ракам варто не чинити опір змінам протягом усього місяця. Навіть якщо вони будуть здаватися негативними, повірте в недалекому майбутньому все зміниться на краще.

Гороскоп на березень 2019 Леви

Гороскоп для льва

Левам у цьому місяці важливо бути обережними з будь-якими капіталовкладеннями. Перш ніж витратити велику суму перевірте всі можливі ризики. Перенесіть будь-які грошові вкладення на наступний місяць. Зверніть увагу на ваше здоров’я і більше відпочивайте. В особистому житті у Львів все буде, як в казці: самотні знайдуть своє кохання, а сімейні вийдуть на новий рівень почуттів зі своєю половинкою.

Гороскоп на березень 2019 Діви

Гороскоп для девы

У березні Дівам необхідно використовувати всю свію завзятість для досягнення поставлених цілей. За будь-яку нову справу беріться з повною самовіддачею. Всі фінансові проблеми почнуть вирішуватися ближче до середини місяця. У любовних справах у Дів буде ідилія і взаєморозуміння. Самотнім представникам цього знака варто звернути увагу на колег. Можливо, серед них вже є людина, якій ви небайдужі.

Більше на тему: Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера

Гороскоп на березень 2019 – Терези

гороскоп для весов

Терезам у березні небесні світила рекомендують зайнятися плануванням бюджету. Будь-які ваші витрати окупляться ближче до кінця місяця. Але остерігайтеся необдуманих капіталовкладень. У справах сердечних ризикуйте і проявляйте свої почуття не словом, а ділом. Ваша половинка оцінить всі ваші старання гідно.

Гороскоп на березень 2019 – Скорпіони

гороскоп для скорпиона

Перша половина березня для Скорпіонів вдала для кохання і зміцнення взаємин з дітьми. У стосунках будьте м’якшими і терпимішими. Самотні Скорпіони зможуть зачарувати другу половинку своєю усмішкою. Перший весняний місяць буде дуже продуктивним для творчих починань. Для фінансового становища Скорпіонів березень це період розтрат.

Гороскоп на березень 2019 Стрільці

Гороскоп для стрельца

Березень допоможе знайти Стрільцям свій життєвий шлях і домогтися успіху у всіх починаннях. Важливо зберігати спокій і довіряти людям. У справах любовних прислухайтеся до свого шостого чуття. Щоб бути щасливим, чиніть так, як велить вам серце.

Більше на тему: Гороскоп на 2019 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Гороскоп на березень 2019 Козероги

Гороскоп для козерога

Козерогам пора починати робити те, що завжди відкладали на потім. Не бійтеся робити божевільні вчинки. Саме вони приведуть вас до бажаного результату. У самотніх Козерогів будь-яке нове знайомство не вийде за рамки простої дружби. Парам рекомендуємо бути терпимими і прощати помилки другої половинки. Так ви зможете зберегти свої стосунки.

Гороскоп на березень 2019 Водолії

Гороскоп для водолея

У березні Водолії зможуть досягти успіху у фінансовому плані. Всі ваші покупки і капіталовкладення окупляться. Реалізуйте давні плани, пов’язані з будинком, сім’єю і коханою людиною. У березні Водоліям варто вкласти гроші в нерухомість або будь-які інші великі покупки.

Гороскоп на березень 2019 Риби

гороскоп для рыб

У першій половині березня Рибам потрібно продуктивно попрацювати і вирішити сімейні фінансові питання. Кардинальних змін не передбачається. Залишайтеся собою і не хвилюйтеся через дрібниці. У другій половині візьміть відпустку і рушайте з сім’єю за місто. Це зміцнить ваші взаємини і допоможе налаштуватися на позитивний лад.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Яни Пасинкова

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати