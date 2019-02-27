Гороскоп на березень 2019 року розповість про те, що вам приготував перший місяць весни. На що звернути увагу, чого уникати і коли краще втілити всі задумані плани? Читайте гороскоп на березень 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на березень 2019 – Овни

Березень для Овнів – період самостійних рішень. Прислухайтеся до порад близьких, але не йдіть у них на поводу. Тільки ви творите свою долю. Якщо будете опиратися на свої почуття і знання, то всі прийняті рішення позитивно змінять ваше життя. У коханні в Овнів настане період роздумів. Пам’ятайте, важливо тільки те, що відчуваєте ви. Якщо половинка не готова вас підтримати, тоді, можливо, це не ваша людина зовсім.

Гороскоп на березень 2019 – Тельці

Тельці в березні можуть отримати травми. Тому похід до тренажерного залу і пробіжки краще відкласти до кінця місяця. У стосунках нарешті все стабілізується. Будьте відкритими до нових знайомств, вони подарують тільки приємні емоції. Фінансове становище буде стабільним. Але остерігайтеся великих капіталовкладень.

Гороскоп на березень 2019 – Близнюки

У Близнюків початок березня буде спокійним. Відпочиньте і не будуйте грандіозних планів до середини місяця. Накопичуйте енергію, займайтеся саморозвитком і чекайте приємних новин. У середині березня Близнюків чекають масштабні зміни у роботі та особистому житті. Переживати не варто, усі зміни будуть позитивними.

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Гороскоп на березень 2019 – Раки

У березні небесні тіла подарують Ракам життєве умиротворення і стабільність. Не прикрашайте свої недоліки і переваги. Краще залишайтеся собою, і добробут у різних сферах життя вас наздожене. Ракам варто не чинити опір змінам протягом усього місяця. Навіть якщо вони будуть здаватися негативними, повірте – в недалекому майбутньому все зміниться на краще.

Гороскоп на березень 2019 – Леви

Левам у цьому місяці важливо бути обережними з будь-якими капіталовкладеннями. Перш ніж витратити велику суму – перевірте всі можливі ризики. Перенесіть будь-які грошові вкладення на наступний місяць. Зверніть увагу на ваше здоров’я і більше відпочивайте. В особистому житті у Львів все буде, як в казці: самотні знайдуть своє кохання, а сімейні вийдуть на новий рівень почуттів зі своєю половинкою.

Гороскоп на березень 2019 – Діви

У березні Дівам необхідно використовувати всю свію завзятість для досягнення поставлених цілей. За будь-яку нову справу беріться з повною самовіддачею. Всі фінансові проблеми почнуть вирішуватися ближче до середини місяця. У любовних справах у Дів буде ідилія і взаєморозуміння. Самотнім представникам цього знака варто звернути увагу на колег. Можливо, серед них вже є людина, якій ви небайдужі.

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Гороскоп на березень 2019 – Терези

Терезам у березні небесні світила рекомендують зайнятися плануванням бюджету. Будь-які ваші витрати окупляться ближче до кінця місяця. Але остерігайтеся необдуманих капіталовкладень. У справах сердечних ризикуйте і проявляйте свої почуття не словом, а ділом. Ваша половинка оцінить всі ваші старання гідно.

Гороскоп на березень 2019 – Скорпіони

Перша половина березня для Скорпіонів вдала для кохання і зміцнення взаємин з дітьми. У стосунках будьте м’якшими і терпимішими. Самотні Скорпіони зможуть зачарувати другу половинку своєю усмішкою. Перший весняний місяць буде дуже продуктивним для творчих починань. Для фінансового становища Скорпіонів березень – це період розтрат.

Гороскоп на березень 2019 – Стрільці

Березень допоможе знайти Стрільцям свій життєвий шлях і домогтися успіху у всіх починаннях. Важливо зберігати спокій і довіряти людям. У справах любовних прислухайтеся до свого шостого чуття. Щоб бути щасливим, чиніть так, як велить вам серце.

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Гороскоп на березень 2019 – Козероги

Козерогам пора починати робити те, що завжди відкладали на потім. Не бійтеся робити божевільні вчинки. Саме вони приведуть вас до бажаного результату. У самотніх Козерогів будь-яке нове знайомство не вийде за рамки простої дружби. Парам рекомендуємо бути терпимими і прощати помилки другої половинки. Так ви зможете зберегти свої стосунки.

Гороскоп на березень 2019 – Водолії

У березні Водолії зможуть досягти успіху у фінансовому плані. Всі ваші покупки і капіталовкладення окупляться. Реалізуйте давні плани, пов’язані з будинком, сім’єю і коханою людиною. У березні Водоліям варто вкласти гроші в нерухомість або будь-які інші великі покупки.

Гороскоп на березень 2019 – Риби

У першій половині березня Рибам потрібно продуктивно попрацювати і вирішити сімейні фінансові питання. Кардинальних змін не передбачається. Залишайтеся собою і не хвилюйтеся через дрібниці. У другій половині візьміть відпустку і рушайте з сім’єю за місто. Це зміцнить ваші взаємини і допоможе налаштуватися на позитивний лад.

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