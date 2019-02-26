Любовний гороскоп на березень 2019 року: передбачення за знаками зодіаку

Любовний гороскоп на березень 2019 року розповість, що для кожного з нас приготував амур. Що очікувати і якою буде ситуація в особистому житті у кожного знаку зодіаку — дізнайтеся у любовному гороскопі на березень 2019 року.

Любовний гороскоп на березень 2019 – Овни

Для Овнів перший місяць весни обіцяє бути не особливо романтичним. У першій половині місяця всі представники цього знака, особливо чоловіки, будуть охоплені роздумами, самоаналізом і визначенням особистих пріоритетів. Для Овнів буде дуже важливою моральна підтримка другої половинки у всіх ідеях і починаннях. До кінця березня Овни зможуть прийняти правильні рішення.

Любовний гороскоп на березень 2019 – Тельці

Після любовних невдач і зимових холодів у стосунках Тельцям нарешті пощастить. Усі сварки, розставання і самотність залишаться у минулому, а березень принесе цікаві знайомства і, можливо, справжнє кохання. Тому не переживайте, менше думайте про підводні камені і просто дайте волю своїм почуттям. Не відштовхуйте нових знайомих, адже саме вони можуть стати для вас найдорожчими людьми.

Любовний гороскоп на березень 2019 – Близнюки

На любовному фронті очікуються зміни. Якими вони будуть, залежить лише від ваших рішень. Ви відчуєте прилив впевненості та рішучості. Близнюкам вистачить сміливості вирішити усі питання, які їх хвилюють, і припинити свої душевні муки. Але будьте обережні, адже будь-яке рішення має дві сторони медалі. Не поспішайте і гарненько подумайте перед тим, як щось зробити. Купідон дав вам у березні повну свободу вибору, і варіанту повернути все назад у вас не буде.

Любовний гороскоп на березень 2019 – Раки

Березень для Раків період спокою у житті та коханні. Будь-які запитання, образи, непорозуміння та інші проблеми у справах амурних будуть вирішуватися самі собою. Якщо ви не можете зрозуміти, що саме відчуваєте до людини, то не поспішайте з відповіддю. Відпустіть і довірте свої почуття волі випадку. Не чиніть опір змінам – пливіть за течією. Долі краще відомо, як все має відбуватися у вашому житті.



Любовний гороскоп на березень 2019 – Леви

З першого березневого дня Леви заховають кігті і перетворяться на ніжних і лагідних кошенят. Пора самотності нарешті закінчиться. Будьте готові до шаленого потоку ніжних почуттів, який на вас незабаром звалиться. Не лякайтеся і не відкидайте раптове кохання. Купайтеся в увазі і відчуйте себе найчарівнішим та найпривабливішим березневим Левом.

Любовний гороскоп на березень 2019 – Діви

Дівам пора заспокоїтися і подивитися довкола. Якщо серце Діви самотнє, то зараз саме час придивитися до своїх колег. Цілком ймовірно, що з людиною, яку бачите щодня, вас вже пов’язують романтичні пути. Для Дів, у яких вже є пара, головним правилом вдалих стосунків буде терпіння до коханої людини, адже помиляються всі. Зрозумійте, пробачте і підтримайте свою половинку – і буде вам щастя.



Любовний гороскоп на березень 2019 – Терези

Терезам пора припинити все аналізувати і швидше приступити до рішучих дій. Це стосується як самотніх представників цього знака, так і тих, хто у стосунках. Є велика ймовірність, що у березні ви можете втратити все, що так довго будували на любовному фронті, саме через свої роздуми. Ваша половинка втомилася чекати якогось подвигу. Приділяйте більше уваги, робіть божевільні вчинки в ім’я кохання, і березень щедро обдарує вас у відповідь почуттями.

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Любовний гороскоп на березень 2019 – Скорпіони

Скорпіонам варто частіше виходити з дому, щоб зустріти своє справжнє кохання. Представникам цього знака буде легко знайти спільну мову з протилежною статтю. Ваші м’якість, дипломатичність, ввічливість і привітність привертатимуть увагу. Якщо ж ви вже у стосунках, не зривайтеся через дрібниці на кохану людину: проявіть свою ніжність і розуміння.

Любовний гороскоп на березень 2019 – Стрільці

Самотнім Стрільцям терміново необхідно відправитися в парк, де свіже весняне повітря запаморочить голову від всюдисущої атмосфери романтики і кохання. Довіряйте своєму шостому чуттю. З його допомогою ви знайдете бажане у справах сердечних. Не шукайте каверзи і прихований сенс – просто радійте новим знайомим і дорожіть стосунками, які вже маєте.



Любовний гороскоп на березень 2019 – Козероги

Для Козерогів березень принесе складні випробування. У стосунках будьте готові до несподіваних поворотів долі і неприємних новин від другої половинки. Якщо ви її цінуєте, то все пробачите і ваші стосунки стануть ще міцнішими. Для самотніх Козерогів зараз не найкращий час для пошуку другої половинки: будь-яке нове знайомство не вийде за рамки простої дружби.

Любовний гороскоп на березень 2019 – Водолії

Водоліям варто задіяти всю свою чарівність, романтичність і увагу до другої половинки і протилежної статі у цілому. Секретна зброя всіх представників цього знака – дотепність і ораторська майстерність. Не бійтеся лестити, говорити банальні романтичні слова, адже у вашому виконанні вони звучать щиро і потрапляють прямо у серце. Але не загравайтеся, адже межа між наполегливістю і нахабством дуже тонка.

Любовний гороскоп на березень 2019 – Риби

Для Риб березень буде найстабільнішим і найспокійнішим місяцем. Вас не наздоженуть інтриги, печалі, сварки, загострення самотності. Ті, хто були поруч з вами, – не покинуть. Але чогось нового і різких змін не варто очікувати. Для самотніх Риб підтримкою і опорою в цьому місяці стануть сім’я і друзі. В цілому, представникам цього знака можна розслабитися і отримувати задоволення від життя. Залишайтеся собою і не хвилюйтеся через дрібниці.



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