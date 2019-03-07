Цієї весни відбудеться прем’єра україномовного ситкому «Джованні». Одну з головних ролей зіграла актриса театру і кіно Анна Кузіна. Зірка перевтілиться в кохану головного персонажа Сергія Анну. Детальніше про нову роль Анни Кузіної — в матеріалі.

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За сюжетом серіалу «Джованні» Анна та її наречений Сергій нарешті з’їжджаються і починають вити своє сімейне гніздечко. Але тут на горизонті з’являється проблема у вигляді колишньої дружини Світлани, яка повернулася з Італії разом із дітьми. Вона приймає рішення залишитися в екс-чоловіка… Як уживуться разом Сергій, Анна, Світлана і двоє дітей? Ця історія точно обіцяє бути цікавою!

Анна Кузіна вважає, що це кохання переживе всі випробування: «Насправді усі ми хороші і добрі люди, можемо вчитися на своїх помилках, вчитися чути один одного, розуміти і співіснувати, якими б різними не були».

Персонаж Анни Кузіної – Анна, наречена Сергія. Дівчина за професією – кондитер. Вона дуже добра, але її цілком може вивести з себе така дрібниця, як, наприклад, неприбраний стіл.

Щодо спільного з персонажем, на думку актриси, схожість є в характері: «Я сподіваюсь, що я така сама добра людина. Іноді роблю щось зопалу, а потім злюся на себе».

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