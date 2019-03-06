Гороскоп на 7 березня 2019 року розповість, що цікавого буде в цей четвер. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Сьогодні ви станете вище на крок до своєї цілі. З’являться нові можливості для заробітку або додатковий проект.

Телець

У вас може раптово трапитися перевірка від вищестоящої організації. Але будьте обережні, адже вас можуть підставити. Приведіть всі документи в порядок.

Близнюки

Сьогодні не давайте ніякі обіцянки і не підписуйте договори. Потім ви пошкодуєте про це.

Рак

Сьогодні займіться саморозвитком. Вам необхідно піти новим шляхом, який приведе до успіху.

Лев

У вас сьогодні можуть бути великі витрати на дітей і особисті задоволення. Організуйте вечірку!

Діва

Не скупіться на прояв почуттів, ваша близька людина потребує тепла і підтримки. Після цього особисте життя буде на підйомі.

Терези

Кохана людина обов’язково допоможе вам сьогодні по роботі, не соромтеся просити підтримки.

Скорпіон

У самотніх Скорпіонів може початися роман в цей день, а ті, у кого є пара отримають подарунок.

Стрілець

Сьогодні хороший день для очищення житла. Викиньте старий мотлох, який вам більше не потрібен і купіть нові предмети інтер’єру, меблі.

Козеріг

Сьогодні ви закриєтеся в своєму вигаданому світі і ваші дії будуть здаватися іншим нелогічними. Але приймати серйозних рішень в цей день не варто.

Водолій

Хороший день, щоб продати або купити автомобіль. Або у вас на руках раптово виявиться велика сума грошей.

Риби

Шукайте своїх однодумців сьогодні, можуть з’явиться нові знайомства, а з цього хороша дружба.

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