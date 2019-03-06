Гороскоп на 7 марта 2019 года расскажет, что интересного будет в этот четверг. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

Сегодня вы окажетесь на новой социальной ступени. Появятся новые возможности для заработка или дополнительный проект.

Телец

У вас может внезапно случится проверка от вышестоящей организации. Но будьте аккуратны, ведь вас могут подставить. Приведите все документы в порядок.

Близнецы

Сегодня не давайте никакие обещания и не подписывайте договора. Потом вы пожалеете об этом.

Рак

Сегодня займитесь саморазвитием. Вам необходимо пойти новым путем, который приведет к успеху.

Лев

У вас сегодня могут быть крупные затраты на детей и личные удовольствия. Организуйте вечеринку!

Дева

Не скупитесь на проявление чувств, ваш близкий человек нуждается в тепле и поддержке. После этого личная жизнь будет на подьеме.

Весы

Любимый человек обязательно поможет вам сегодня по работе, не стесняйтесь просить поддержки.

Скорпион

У одиноких Скорпионов может начаться роман в этот день, а те, у кого есть пара получат подарок.

Стрелец

Сегодня хороший день для очистки жилья. Выкиньте старый хлам, который вам больше не нужен и купите новые предметы интерьера, мебель.

Козерог

Сегодня ви закроетесь в своем вымышленном мире и ваши действия будут казаться другим нелогичными. Но принимать серьезных решений в этот день не стоит.

Водолей

Хороший день, чтобы продать или купить автомобиль. Или у вас на руках внезапно окажется большая сумма денег.

Рыбы

Ищите своих единомышленников сегодня, могут появится новые знакомства, а из этого хорошая дружба.

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