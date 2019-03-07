Гороскоп на 8 марта 2019 года расскажет, что случится у вас в эту праздничную пятницу. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

Больше по теме: Гороскоп на февраль 2019 года от Хаяла Алекперова

Овен

Сегодня Овны будут полны тайн и секретности, не стоит кому-то рассказывать о своих планах. Счастье любит тишину.

Телец

Дальние поездки в этот период принесут массу приключений. С любимым человеком стоит отправиться в путешествие. А если были трудности, то вы обязательно помиритесь.

Близнецы

Чтобы наладить сейчас личную жизнь – отправляйтесь в совместную поездку, вам нужна смена обстановки.

Рак

Дружеские отношения могут перерасти во что-то большее. Или проявят себя бывшие.

Лев

Ваш ребенок может попросить у вас больше внимания. Проводите с ним больше времени, помогайте ему в саморазвитии.

Дева

Сегодня у вас может появиться вопрос о переезде в другой город или страну. Или просто вы захотите улучшить жилищные условия.

Весы

У вас сегодня может бить ощущение, что вы все забыли. Любые письма, документы и новости проверяйте на первоисточник.

Скорпион

В вашей личной жизни произойдут серьезные перемены в этот день. Вы можете начать жить вместе или любимый человек вернется из поездки.

Стрелец

Сегодня вам стоит поработать над своей внешностью, фигурой. Сходите к косметологу или стоматологу, чтобы добиться идеального внешнего вида.

Козерог

Сегодня будет эффективным создание коллажа желаний, рисуйте свои мечты или просто запишите их на бумаге. Все обязательно сбудется.

Водолей

В личной жизни сегодня нужно сказать правду. Идите на кардинальные меры, не стоит утаивать своих чувств.

Рыбы

Напишите своим старым друзьям или сразу навестите их. Сегодня кто-то из них может помочь вам с работой.

Больше по теме: Гороскоп на 2019 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре