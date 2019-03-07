Гороскоп на 8 березня 2019 року розповість, що трапиться у вас цієї святкової п’ятниці. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Сьогодні Овни будуть сповнені таємниць і секретності, не варто комусь розповідати про свої плани. Щастя любить тишу.

Телець

Дальні поїздки в цей період принесуть масу пригод. З коханою людиною варто відправитися в подорож. А якщо були труднощі, то ви обов’язково помиритеся.

Близнюки

Щоб налагодити зараз особисте життя – вирушайте в спільну поїздку, вам потрібна зміна обстановки.

Рак

Дружні стосунки можуть перерости у щось більше. Або проявлять себе колишні.

Лев

Ваша дитина може попросити у вас більше уваги. Проводьте з нею більше часу, допомагайте в саморозвитку.

Діва

Сьогодні у вас може з’явитися питання про переїзд в інше місто або країну. Або просто ви захочете поліпшити житлові умови.

Терези

У вас сьогодні може бути відчуття, що ви все забули. Всі листи, документи і новини перевіряйте на першоджерело.

Скорпіон

У вашому особистому житті відбудуться серйозні зміни цього дня. Ви можете почати жити разом або кохана людина повернеться з поїздки.

Стрілець

Сьогодні вам варто попрацювати над своєю зовнішністю, фігурою. Сходіть до косметолога або стоматолога, щоб домогтися ідеального зовнішнього вигляду.

Козеріг

Сьогодні буде ефективним створення колажу бажань, малюйте свої мрії або просто запишіть їх на папері. Все обов’язково збудеться.

Водолій

В особистому житті сьогодні потрібно сказати правду. Ідіть на кардинальні заходи, не варто приховувати своїх почуттів.

Риби

Напишіть своїм старим друзям або відразу відвідайте їх. Сьогодні хтось із них може допомогти вам з роботою.

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