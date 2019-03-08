Гороскоп на 9 березня 2019 року розповість, якою буде ваша субота. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Чекайте приїзд друзів, які зроблять вам хорошу пропозицію. Ці ідеї вам дуже допоможуть.

Телець

Сьогодні можуть з’явитися колишні. Давати їм знаки уваги чи ні – вибір за вами.

Близнюки

Насолоджуйтеся цим днем і не думайте про справи, адже відпочивати теж потрібно.

Рак

Дуже сприятливий період, щоб провести час із друзями. Можливо, один із них приїде до вас у гості.

Діва

Сьогодні ви можете завантажити батьків своїми проблемами і стикнутися з нерозумінням з їхнього боку.

Терези

Сьогодні у вас буде багато метушні по місту і доведеться зайнятися паперовою тяганиною.

Скорпіон

Вашим стосункам зараз потрібні реформи. Відчуття свободи на першому місці для вас.

Стрілець

Ідіть на курси з малювання, візажу або стилю. Працюйте над своїм «ребрендингом».

Козеріг

Відпочивайте сьогодні або проходьте лікування. Сходіть на масаж або в баню, вашому тілу потрібне перезавантаження.

Водолій

Вам необхідна сьогодні свобода у всіх її проявах. Побудьте на самоті та постарайтеся розібратися в собі.

Риби

Рушайте сьогодні в поїздку! Вас давно зачекалися в іншому місті.

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