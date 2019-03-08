Гороскоп на 9 марта 2019 года расскажет, какой будет ваша суббота. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

Ожидайте приезд друзей, которые сделают вам хорошее предложение. Эти идеи вам очень помогут.

Телец

Сегодня могут появиться бывшие. Оказывать им знаки внимания или нет – выбор за вами.

Близнецы

Наслаждайтесь этим днем и не думайте о делах, ведь отдыхать тоже нужно.

Рак

Очень благоприятный период, чтобы провести время с друзьями. Возможно, один из друзей приедет к вам в гости.

Лев

Львы, примите к сведению, что праздник, который вы так ждали, может быть перенесен. Это повлечет за собой дополнительные расходы.

Дева

Сегодня вы можете нагрузить родителей своими проблемами и столкнуться с непониманием с их стороны.

Весы

Сегодня у вас будет много суматохи по городу и придется заняться бумажной волокитой.

Скорпион

Вашим отношениям сейчас нужны реформы. Ощущение свободы на первом месте для вас.

Стрелец

Идите на курсы по рисованию, визажу или стилю. Работайте над своим «ребрендингом».

Козерог

Отдыхайте сегодня или проходите лечение. Сходите на массаж или в баню, вашему телу нужна перезагрузка.

Водолей

Вам необходима сегодня свобода во всех ее проявлениях. Побудьте наедине и постарайтесь разобраться в себе.

Рыбы

Отправляйтесь сегодня в поездку! Вас давно заждались в другом городе.

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