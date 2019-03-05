Гороскоп на 6 березня 2019 року розповість, що варто очікувати в середу. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Будьте уважніше до близьких, вони потребують вашої підтримки сьогодні. Поговоріть з ними, якщо щось турбує.

Телець

У вас можлива складна ситуація з колегами на роботі. Вони не сприймають ваш стиль роботи, а ви не підтримуєте їх.

Близнюки

З начальством очікується складна, але довірлива розмова. Вона призведе і вас і його до бажаного результату, якщо ви почуєте один одного.

Рак

Діліться сьогодні своїми почуттями, створіть романтичну обстановку. Можливо, ви нарешті почутєте ті самі слова.

Лев

Леви, усвідомте, що свято, яке ви так чекали, може перенестися. Це потягне за собою додаткові витрати.

Діва

Ваші діти сьогодні порадують вас своїми успіхами. А якщо дітей поки немає, то обов’язково сходіть на цікавий захід в місті, зірки стверджують, що вас там чекає успіх!

Терези

Сьогодні у вас все начебто з рук валиться. Особливо важко йдуть справи по навчанню, знання ніяк не дадуть своїх результатів, здати заліки та ексзамени буде вкрай складно.

Скорпіон

Кохана людина сьогодні надасть вам фінансову підтримку і признається в почуттях.

Стрілець

Сприятливий день, щоб зайнятися плануванням. Якщо у вас є довгострокові цілі – пропишіть їх саме сьогодні.

Козеріг

Вам просто необхідно зайнятися безоплатною працею, станьте волонтером, зацікавтеся благодійністю. Це дасть вам можливість відчути себе потрібним.

Водолій

Сьогодні Водолії хочуть відсторониться від суспільства і побути наодинці. Але залишайтеся вірні своїм ідеям, ніхто не повинен зламати ваші цінності.

Риби

В особистому житті Риб криза і безвихідь, обіцянки, дані вам, не були стримані.

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