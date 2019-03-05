Гороскоп на 6 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 6 марта 2019 года расскажет, что стоит ожидать в среду. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.
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Овен
Будьте внимательней к близким, они нуждаются в вашей поддержке сегодня. Поговорите с ними, если что-то беспокоит.
Телец
У вас возможна сложная ситуация с коллегами на работе. Они не воспринимают ваш стиль работы, а вы не поддерживаете их.
Близнецы
С начальством ожидается сложный, но доверительный разговор. Он приведет и вас и его к желаемому результату, если вы услышите друг друга.
Рак
Делитесь сегодня своими чувствами, создайте романтическую обстановку. Возможно, вам предстоит услышать заветные слова.
Лев
Льви, примите к сведению, что праздник, который вы так ждали, может перенестись. Это повлечет за собой дополнительные расходы.
Дева
Ваши дети сегодня порадуют вас своими успехами. А если детей пока нет, то обязательно сходите на интересное мероприятие в городе, звезды утверждают, что вас там ждет успех!
Весы
Сегодня у вас все как будто с рук валится. Особенно тяжело идут дела по учебе, знания никак не дадут своих результатов, сдать зачеты и эксзамены будет крайне сложно.
Скорпион
Любимый человек сегодня окажет вам финансовую поддержку и признается в чувствах.
Стрелец
Благоприятный день, чтобы заняться планированием. Если у вас есть долгосрочные цели – пропишите их именно сегодня.
Козерог
Вам просто необходимо заняться безвозмездным трудом, займитесь волонтерством, благотворительностью. Это даст вам возможность почувствовать себя нужным.
Водолей
Сегодня Водолеи хотят отстранится от общества и побыть наедине. Но оставайтесь верны своим идеям, никто не должен сломать ваши ценности.
Рыбы
В личной жизни Рыб кризис и тупик, обещания, данные вам, были не сдержаны.
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