Гороскоп на 5 березня 2019 року розповість, як вам краще провести вівторок. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Не ризикуйте сьогодні зайвий раз. Якщо друзі чи колеги кличуть на авантюру, то варто утриматися. Інакше можуть бути проблеми з законом.

Телець

Складні ситуації можливі з дітьми або колегами. Вони доставлять вам незручності, з якими доведеться справлятися.

Близнюки

Розповідайте про свої думки і плани, це допоможе вам зрозуміти і пробачити один одного. Вам потрібна зараз зміна обстановки.

Рак

Ускладнюйте собі сьогодні поставлене завдання, вам необхідно піти іншим шляхом для досягнення своєї мети.

Лев

Не сидіть сьогодні вдома, йдіть ввечері на захід або на прогулянку, це допоможе вам зав’язати нові знайомства.

Діва

Організуйте сьогодні свято, сплануйте все до дрібниць, погоджуйтеся на всі пропозиції.

Терези

Ваша кохана людина може допоможе вам сьогодні по роботі. Подякуйте їй.

Скорпіон

У Скорпіонів можуть бути великі витрати на особисті задоволення або свята. Також гарний час для вкладень в рекламу і розвиток справи.

Стрілець

Вам давно пора підвищити зарплату або ціну за свої послуги. Ідіть на курси підвищення своєї кваліфікації.

Козеріг

Близька людина поведе себе негарно, цей світ може вас знову розчарувати. Але постарайтеся не зациклюватися на поганому, відпустіть ситуацію.

Водолій

Уникайте сьогодні соціальних мереж, можете зіткнуться з технічною помилкою або втратою техніки.

Риби

Вас сьогодні спробують дезінформувати, може статися порушення домовленостей.

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