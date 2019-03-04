Гороскоп на 5 марта 2019 года расскажет, как вам лучше провести вторник. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

Не рискуйте сегодня лишний раз. Если друзья или коллеги зовут на авантюру, то стоит воздержаться. Иначе могут быть проблемы с законом.

Телец

Сложные ситуации возможны с детьми или коллегами. Они доставят вам неудобства, с которыми придется справляться.

Близнецы

Рассказывайте о своих мыслях и планах, это поможет вам понять и простить друг друга. Вам нужна сейчас смена обстановки.

Рак

Усложняйте себе сегодня поставленную задачу, вам необходимо пойти другим путем для достижения своей цели.

Лев

Не сидите сегодня дома, идите вечером на мероприятие или на прогулку, это поможет вам завязать новые знакомства.

Дева

Организуйте сегодня праздник, спланируйте все до мелочей, соглашайтесь на все предложения.

Весы

Ваш любимый человек может поможет вам сегодня по работе. Поблагодарите его.

Скорпион

У Скорпионов могут быть крупные затраты на личные удовольствия или праздники.Также хорошее время для вложений в рекламу и развитие дела.

Стрелец

Вам давно пора повысить зарплату или цену за свои услуги. Идите на курсы повышения своей квалификации.

Козерог

Близкий человек поведет себя некрасиво, этот мир может вас снова разочаровать. Но постарайтесь не зацикливаться на плохом, отпустите ситуацию.

Водолей

Избегайте сегодня социальных сетей, можете столкнутся с технической ошибкой или потерей техники.

Рыбы

Вас сегодня попытаются дезинформировать, может произойти нарушение договоренностей.

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