Гороскоп на 4 березня 2019 року розповість, яким буде ваш перший день тижня. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Не ставте собі сьогодні захмарних цілей, тверезо оцініть свої результати і впевнено йдіть до перемоги.

Телець

У житті можливі часті сварки і конфлікти. У вас складний період, який просто треба пережити.

Близнюки

Вашим відносинам зараз необхідна довіра і розуміння. Ви зможете цього досягти, якщо не будете мовчати, а просто поговорите.

Рак

В роботі очікуються труднощі. Ви можете втратити інтерес до кар’єри і через це ваш дохід знизиться.

Лев

З одного боку ви хочете зараз стабільності, а з іншого ви боїтеся невідомості. Поділіться своїми почуттями зі своїм партнером.

Діва

Якщо у вас є діти, вони порадують своїми успіхами.

Терези

Сьогодні ви зможете вигідно продати або купити нерухомість. Добре пройдуть будь-які угоди, пов’язані за цим.

Скорпіон

Беріть кредит в цей день, якщо давно планували. У вас вдалий період, щоб придумати новий бізнес.

Стрілець

Якщо ви шукаєте роботу, в цей день вам обов’язково пощастить. Вигідні умови вас чекають.

Козеріг

Робіть те, що вам подобається, а не те, що від вас очікують. Вчіться прощати.

Водолій

Краще відмовтеся від відвідування заходів з друзями, якщо вас покличуть. Адже друзі в цей період можуть повести себе не зовсім красиво.

Риби

У кар’єрі буде певний глухий кут, керівництво вимагає неможливого.

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