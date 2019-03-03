Гороскоп на 4 березня 2019 від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 4 березня 2019 року розповість, яким буде ваш перший день тижня. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.
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Овен
Не ставте собі сьогодні захмарних цілей, тверезо оцініть свої результати і впевнено йдіть до перемоги.
Телець
У житті можливі часті сварки і конфлікти. У вас складний період, який просто треба пережити.
Близнюки
Вашим відносинам зараз необхідна довіра і розуміння. Ви зможете цього досягти, якщо не будете мовчати, а просто поговорите.
Рак
В роботі очікуються труднощі. Ви можете втратити інтерес до кар’єри і через це ваш дохід знизиться.
Лев
З одного боку ви хочете зараз стабільності, а з іншого ви боїтеся невідомості. Поділіться своїми почуттями зі своїм партнером.
Діва
Якщо у вас є діти, вони порадують своїми успіхами.
Терези
Сьогодні ви зможете вигідно продати або купити нерухомість. Добре пройдуть будь-які угоди, пов’язані за цим.
Скорпіон
Беріть кредит в цей день, якщо давно планували. У вас вдалий період, щоб придумати новий бізнес.
Стрілець
Якщо ви шукаєте роботу, в цей день вам обов’язково пощастить. Вигідні умови вас чекають.
Козеріг
Робіть те, що вам подобається, а не те, що від вас очікують. Вчіться прощати.
Водолій
Краще відмовтеся від відвідування заходів з друзями, якщо вас покличуть. Адже друзі в цей період можуть повести себе не зовсім красиво.
Риби
У кар’єрі буде певний глухий кут, керівництво вимагає неможливого.
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