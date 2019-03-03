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Гороскоп на 4 марта 2019 от экстрасенсов СТБ

03.03.2019

Гороскоп на 4 марта 2019 года расскажет, каким будет ваш первый день недели. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

гороскоп 4 марта

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Овен

Не ставьте себе сегодня заоблачных целей, трезво оцените свои результаты и уверенно идите к победе.

Телец

В жизни возможны частые ссоры и конфликты. У вас сложный период, который просто нужно пережить.

Близнецы

Вашим отношениям сейчас необходимо доверие и понимание. Вы сможете его добиться, если не будете молчать, а просто поговорите.

Рак

В работе ожидаются трудности. Вы можете потерять интерес к карьере и из-за этого ваш доход понизится.

Лев

С одной стороны вы хотите сейчас стабильности, а с другой вы боитесь неизвестности. Поделитесь своими чувствами со своим партнером.

Дева

Если у вас есть дети, они порадуют своими успехами.

Весы

Сегодня вы сможете выгодно продать или купить недвижимость. Хорошо пройдут любые сделки, связанные за этим.

Скорпион

Берите кредит в этот день, если давно планировали. У вас удачный период, чтобы придумать новый бизнес.

Стрелец

Если вы ищете работу, в этот день вам обязательно повезет. Выгодные условия вас ждут.

Козерог

Делайте то, что вам нравится, а не то, что от вас ожидают. Учитесь прощать.

Водолей

Лучше откажитесь от посещения мероприятий с друзьями, если вас позовут. Ведь друзья в этот период могут повести себя не совсем красиво.

Рыбы

В карьере будет определенный тупик, руководство требует невозможного.

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