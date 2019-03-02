Гороскоп на 3 березня 2019 року розповість, що може статися в першу неділю весни. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Якщо хочеться залишитися вдома і побути наодинці з собою – дозвольте собі це зробити. Від далеких поїздок варто утриматися.

Телець

У Тельців сьогодні може бути емоційне вигорання. Дозвольте собі відпочити від усього світу.

Близнюки

Ваше особисте життя дало тріщину. Хтось не стримає свою обіцянку і це призведе до великої сварки.

Рак

В особистому житті Раків нагрянуть серйозні зміни. Самотні Раки зможуть зустріти ту саму людину, не пропустіть її за черговим поворотом …

Лев

Ідіть на сміливі рішення в особистому житті. Сьогодні вас чекає серйозна розмова про ваше спільне майбутнє і тільки вам вирішувати чим вона закінчиться.

Діва

Показуйте сьогодні свій талант світу, виходьте в люди, сходіть на концерт, приймайте участь у святах.

Терези

Переїжджайте сьогодні, якщо давно збиралися це зробити. Або просто поновіть атмосферу в домі, покращуйте житлові умови.

Скорпіон

У вас на руках сьогодні з’явиться велика сума грошей. Але і ваші нові ідеї вимагають серйозних капіталовкладень.

Стрілець

Гарний час для переїзду в іншу країну або місто. Вам пощастить з готелем, якщо незабаром має бути поїздка.

Козеріг

Вам може захотіти в цей день побути наодинці, як самітника цього світу. Почистіть свої думки, займіться медитацією, позбудьтеся від зайвого і непотрібного у вашому житті.

Водолій

У Водоліїв відбудеться система зміни цінностей. Можуть зіпсуватися відносини з друзями.

Риби

Риби трохи здають свої позиції, вам складно тримати рівень, який недавно здавався таким простим.

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