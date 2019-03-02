Гороскоп на 3 марта 2019 года расскажет, что может произойти в первое воскресенье весны. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

Если хочется остаться дома и побыть наедине с собой – позвольте себе это сделать. От дальних поездок стоит воздержаться.

Телец

У Тельцов сегодня может быть эмоциональное выгорание. Позвольте себе отдохнуть от всего мира.

Близнецы

Ваша личная жизнь дала трещину. Кто-то не сдержит свое обещание и это приведет к большой ссоре.

Рак

В личной жизни Раков нагрянут серьезные изменения. Одинокие Раки смогут встретить того самого человека, не упустите его за очередным поворотом…

Лев

Идите на смелые решения в личной жизни. Сегодня вас ждет серьезный разговор о вашем общем будущем и только вам решать чем он закончится.

Дева

Показывайте сегодня свой талант миру, выходите в люди, сходите на концерт, принимайте участие в праздниках.

Весы

Переезжайте сегодня, если давно собирались это сделать. Или просто обновите атмосферу в доме, улучшайте жилищные условия.

Скорпион

У вас на руках сегодня появится крупная сумма денег. Но и ваши новые идеи требуют серьезных капиталовложений.

Стрелец

Хорошее время для переезда в другую страну или город. Вам повезет с отелем, если в скором времени предстоит поездка.

Козерог

Вам может захотеться в этот день побыть наедине, как отшельнику этого мира. Почистите свои мысли, займитесь медитацией, избавьтесь от лишнего и ненужного в вашей жизни.

Водолей

У Водолеев произойдет система смены ценностей. Могут испортится отношения с друзьями.

Рыбы

Рыбы немного сдают свои позиции, вам сложно держать уровень, который недавно казался таким простым.

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