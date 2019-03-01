2 березня о 19:00 на екранах з’явиться довгоочікуване кулінарне шоу «МастерШеф. Професіонали». У першому випуску ми побачимо не лише нових суддів, а й дуже незвичайних учасників кастингу! Детальніше дивіться уже цієї суботи на телеканалі СТБ.

Уперше на телеканалі СТБ вийде шоу «МастерШеф. Професіонали»:

У складі журі відбудуться зміни: до Ектора Хіменеса-Браво долучаться Єлизавета Глінська та Володимир Ярославський .

долучаться та . Серед претендентів на участь у шоу опиняться вже не звичні аматори, а справжні професіонали! Імениті шефи старатимуться з усіх сил, щоб вразити суддів.

Також на проект прийдуть два особливі кулінари: один величає себе Богом м’яса, а другий — ну, дуже схожий на відомого українського співака…

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Усе це побачимо зовсім скоро на телеканалі СТБ!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 1: на кастинг прийде «Бог м’яса» та «Винник» У 1 випуску Мастер Шеф Професіонали ми побачимо незвичайних кулінарів. Подробиці 1 випуску Мастер Шеф Професіонали — в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 1: на кастинг прийде «Бог м’яса» та «Винник» У 1 випуску Мастер Шеф Професіонали ми побачимо незвичайних кулінарів. Подробиці 1 випуску Мастер Шеф Професіонали — в матеріалі

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