«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 1: на кастинг придет «Бог мяса» и «Винник»
02.03.2019
2 марта в 19:00 на экранах появится долгожданное кулинарное шоу «МастерШеф. Профессионалы». В первом выпуске мы увидим не только новых судей, но и очень необычных участников кастинга! Подробнее смотрите уже в эту субботу на телеканале СТБ.
Впервые на телеканале СТБ выйдет шоу «МастерШеф. Профессионалы»:
- В составе жюри произойдут изменения: к Эктору Хименесу-Браво присоединятся Елизавета Глинская и Владимир Ярославский.
- Среди претендентов на участие в шоу окажутся уже не привычные аматоры, а настоящие профессионалы! Именитые шефы будут стараться изо всех сил, чтобы впечатлить судей.
- Также на проект придут два особенных кулинара: один величает себя Богом мяса, а второй — ну, очень похож на известного украинского певца…
Больше по теме: «МастерШеф» 9 сезон: объявлена дата старта кастингов в 2019 году
Все это увидим совсем скоро на телеканале СТБ!