Чи буде вихідний 8 березня 2019 року в Україні

Українців знову турбує запитання чи буде вихідний 8 березня 2019 в Україні? Остаточного рішення про скасування свята ще не прийняли, тому редакція STB.UA спішить повідомити, що вихідному 8 березня 2019 року в Україні – бути! Ведучий шоу «Холостяк» Григорій Решетник розповів про свої плани на Міжнародний жіночий день.

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Міжнародний жіночий день все ще з нами і це не може не тішити. Поки у Верховній Раді не прийняли закон про скасування свята, всі жителі України, а особливо жінки, святкуватимуть і відпочиватимуть. Приємним бонусом до 8 Березня у 2019 році стане день тижня, на який припадає Міжнародний жіночий день, – п’ятниця. Це означає, що перше весняне свято тримавите з 8 до 10 березня.

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8 Березня – цей день в історії

У 1910 році на другій Міжнародній соціалістичній жіночій конференції, яка відбулася у Копенгагені, Клара Цеткін запропонувала вибрати один день у році, коли жінки зможуть привернути увагу громадськості до їхніх проблем у боротьбі за свої права. З моменту, коли діячка німецького та міжнародного робітничого руху озвучила ці слова, і зародилося свято 8 Березня.

У сучасному світі 8 березня перетворилося на Міжнародний жіночий день, коли чоловіки дарують своїм коханим жінкам подарунки, квіти і всіляко проявляють свої почуття. Мама – особлива жінка у цей день. Кожен чоловік, від дорослого до малого, намагається зробити їй найкращий подарунок.

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Для ведучого проекту «Холостяк» і зразкового сім’янина Григорія Решетника 8 Березня – особливий день, адже напередодні свята дев’ять років тому він зробив пропозицію руки і серця своїй майбутній дружині. Ведучий розповів про зворушливу сімейну традицію привітання улюблених жінок і поділився планами на Міжнародний жіночий день.

«Не боюся здатися банальним чоловіком, але мені подобається це свято, привчений до нього ще з дитинства. Колись, коли я був маленьким, ми ходили з татом по подарунки для сестрички і для матусі. Ми прокидалися рано-вранці, бігли до квіткової крамниці та по подарунки. Як зараз пам’ятаю, купували парфуми, квіти і дарували нашим жінкам, а вони захоплювалися.

Зараз я перейняв цей досвід. Разом з моїми хлопцями, Ванюшою і Дімульою, підбираємо подарунки, квіти, щоб потім вітати нашу матусеньку, бабусь і робити їх щасливими.

Я думаю, цього року не буду оригінальним: вечеря у ресторані, квіти і якийсь приємний, красивий сюрприз. Можливо, подорож — ще до кінця не вирішив, час ще є. Я люблю спонтанні речі робити. Наша мама буде у центрі уваги, будемо її кружляти, носити на руках, і вона у нас буде най-найулюбленіша. Постараємося приділити їй якомога більше уваги», – поділився планами Григорій Решетник.

Для всіх жінок 8 Березня є довгоочікуваним і дуже приємним днем, адже у Міжнародний жіночий день кожна може відчути себе королевою.

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