Ми звикли 8 Березня святкувати Міжнародний жіночий день, або, простіше кажучи, «день жінок», із квітами та подарунками для прекрасної половини людства. Але сьогодні мало хто замислюється над тим, що справжня історія свята 8 Березня розпочалася з боротьби цілого покоління жінок за свої права на початку ХХ століття. 8 Березня в Україні все ще залишається державним святом.

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8 Березня: історія свята

За однією з версій, у Нью-Йорку навесні 1857 року текстильниці вийшли з протестом на вулиці міста, вимагаючи поліпшити умови праці та збільшити рівень зарплат. А у 1908 році все в тому ж Нью-Йорку соціал-демократи вийшли на мітинг, присвячений рівноправності жінок. Вважається, що близько 15 000 жінок домагалися для себе виборчого права. І з 1909 року американськими соціалістами був оголошений Національний жіночий день, що відзначався в останню неділю лютого.

8 Березня: свято, запропоноване Кларою Цеткін

У 1910 році в Копенгагені відбулася ІІ Міжнародна соціалістична жіноча конференція, на якій Клара Цеткін запропонувала впровадити Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за свої права. Передбачалося, що цього дня жінки привертатимуть увагу громадськості до гендерних проблем.

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Міжнародний жіночий день в ООН

ООН починаючи з 1975 року проводила Міжнародний жіночий день саме 8 березня. Цікаво, що у 1977 році Генасамблея ООН у своїй резолюції запропонувала іншим країнам відзначити будь-який день цього року як День боротьби за права жінок і міжнародний мир ООН. Також ООН прив’язує всі заходи, присвячені цьому дню, до 8 березня.

8 Березня в Україні

У 2017 році Український інститут національної пам’яті запропонував декомунізувати календар державних свят, до яких зарахували і 8 Березня. Таким чином, замість Міжнародного жіночого дня було запропоновано встановити 9 березня Шевченківський день. Також як альтернатива 8 Березня виступає і День сім’ї. Але 2019 року 8 Березня все ще залишається державним святом та вихідним днем.

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