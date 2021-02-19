Напередодні свята весни всі чоловіки заклопотані тільки одним питанням: що подарувати мамі, дружині, дівчині, сестрі чи подрузі на 8 Березня? Як не помилитися з подарунком і не здатися банальним до мозку кісток? Редакція сайту STB.UA, як завжди, поспішає на допомогу! Спеціально для вас ми зібрали 35 небанальних ідей подарунків на 8 Березня! І нехай ваші жінки будуть завжди щасливі!

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Що подарувати на 8 Березня мамі

Квітка в горщику

Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про свято весни, це квіти. Звичайно, мама буде дуже рада букету тюльпанів. Та краще подарувати квітку в горщику. По-перше, вона не зів’яне через тиждень, а по-друге, мамі буде приємно і вона з радістю доглядатиме за фіалкою, орхідеєю або фікусом!

Легкий шарф

Навесні так хочеться зняти з себе важкий зимовий одяг і вдягти щось легке. Наприклад, пальто або плащ. Але не варто забувати про те, що погода навесні занадто оманлива. А ось легкий шарф, яким можна закутатися, буде дуже доречним.

Ортопедична подушка для спини

Пандемія внесла свої корективи в життя кожного з нас. Сьогодні дуже важливо подбати про своє здоров’я. Окрім набору вітамінів відмінним подарунком стане ортопедична подушка для спини. Вона особливо актуальна для тих, хто перейшов на віддалену роботу і багато часу проводить сидячи за комп’ютером.

Гідромасажна ванна для ніг

Якщо ви хочете подбати про здоров’я вашої мами, подаруйте їй відпочинок і можливість розслабитися після важкого робочого дня. Гідромасажна ванна для ніг — прекрасний варіант. Вибирайте ванночки одного кольору. Так ви точно не прогадаєте.

Фотосесія

Як можна порадувати матусю в найпрекрасніше жіноче свято? Подаруйте їй фотосесію в пакеті «все включено»! Нехай стилісти зроблять макіяж, зачіску і доберуть одяг. А фото з дітьми стануть прекрасним доповненням і завжди підніматимуть настрій.

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Подарунки на 8 Березня дівчині

Карта світу

Велика скретч-карта світу стане красивою деталлю інтер’єру. Фішка в тому, щоб поступово стирати верхню фарбу з областей, де вже вдалося побувати. До того ж це прекрасний привід вирушити в подорож разом, адже світ краще відкривати вдвох.

Набір для йоги

Якщо ваша дівчина давно мріяла зайнятися йогою, але в неї ніколи не вистачало часу, допоможіть їй. Килимок для занять, кубики та спеціальні ремені для розвитку гнучкості подарують не тільки гарний настрій, а й здоров’я.

Набір для тіктокера

Тікток набирає обертів, і сьогодні вже практично кожен другий хоче стати блогером. Саме тому професійний набір для тіктоку — відмінний подарунок для дівчини. Кільцева лампа, ультрафіолетова стрічка, зручний штатив, гірлянда з лампочок, красиві неонові постери ― повний фарш для справжнього блогера!

Б’юті-бокс

Що може бути краще за б’юті-бокс? Тільки великий б’юті-бокс! І що більший він, то краще! У заповітну коробочку можна покласти набір масок, патчів, блисків для губ і губних помад, крем для рук, маленькі флакони парфумів, кокосову олію для волосся і ще купу маленьких жіночих радостей!

Емоції

Нові емоції — прекрасний подарунок, який ваша дівчина запам’ятає надовго. І неважливо, що це буде: масаж, дегустація вина, вечеря в ботанічному саду чи прогулянка верхи на коні. Головне, що в цей час ви будете разом.

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Що подарувати на 8 Березня дружині

Сертифікат у SPA

Якщо це комусь здасться банальним, не слухайте. Похід у СПА для коханої дружини стане чудовим подарунком. Шоколадне обгортання, масаж, маски і ще багато інших б’юті-процедур подарують вашій половинці незабутні години задоволення.

Косметика

Косметики багато не буває. І не тільки декоративної. Доберіть якісний зволожувальний крем для обличчя, пілінг або маску. Такого добра в кожної жінки має бути в достатку.

Спідня білизна

Спідня білизна, подарована чоловіком, — один із найкрутіших презентів на 8 березня. Якщо ви боїтеся помилитися з розміром бюсту, краще не ризикуйте. Зупиніться на гарному пеньюарі або нічній сорочці з халатиком з натурального шовку.

Підставка для ноутбука

Якщо ви любите влягтися з дружиною на дивані за переглядом фільму на ноутбуці, то підставка під гаджет буде якраз доречна. В інтернеті є дуже багато моделей як із дерева, так і зі шкіри.

Романтичний вікенд

Немає нічого кращого, ніж маленька подорож. І тут не так важливо, куди і як. Якщо зараз немає можливості поїхати на кілька днів закордон, не засмучуйтеся. Завжди можна забронювати номер у заміському готельно-ресторанному комплексі або просто виїхати в інше місто. Нові враження заряджають.

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Подарунки на 8 Березня сестрі

Екомішечки для овочів і фруктів

Подбайте про екологію! Екомішечки стануть прекрасним подарунком. Сьогодні можна знайти багато моделей різних кольорів, форми і матеріалу. Однак такий подарунок підійде тільки тим, хто цікавиться екологією і хоче зробити нашу планету чистішою.

Аромасвічки незвичайної форми

Аромасвічки — прекрасний подарунок! Тільки давайте не будемо банальними і виберемо свічки незвичайної форми. Тут уже вам краще знати, що підійде: свічка в стилі рок-н-рол, у вигляді фігурки тварин або квітів. Головне, щоб це було оригінально.

Маска для сну

Так-так, маска для сну стане прекрасним подарунком для сестри. Особливо, якщо вона любить подорожувати. У літаку це незамінний атрибут, який допоможе виспатися і зберегти прекрасний настрій під час польоту.

Маска для обличчя

Маски для обличчя вже стали нормою нашого життя. Однак навесні так хочеться причепуритися, а ця біло-синя пов’язка здатна зіпсувати будь-який образ. Щоб вирішити це питання, різнобарвна дизайнерська маска для обличчя буде якраз до речі.

Термокухоль

Термокухлі з кожним роком стають дедалі популярнішими та екологічнішими. В інтернеті ви зможете знайти безліч моделей не тільки різних відтінків, а й різних розмірів, які помістяться навіть у маленьку сумочку. А це дуже важливо!

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Що подарувати на 8 Березня бабусі

Солом’яна сумка

Якщо вашій бабусі набридло ходити в магазин чи на базар зі звичайною сумкою, подаруйте їй стильну солом’яну сумку-шопер. Вона точно їй сподобається. До того ж її можна брати на пікнік або просто використовувати в для декору інтер’єру.

Мініатюрний зволожувач повітря

Що може бути важливіше за здоров’я? Особливо, якщо це стосується наших бабусь. Невеликий зволожувач повітря стане прекрасним подарунком на 8 березня. В інтернеті можна знайти дуже багато різноманітних моделей невеликого розміру, які припадуть до смаку кожному.

Лампа з гімалайської солі

Сольові лампи можуть бути будь-якої форми: у вигляді каменю, фігурки, довгої панелі, кулі або чого завгодно. Головне завдання такого подарунку — створювати атмосферу чарівності й очищати повітря. Такі лампи рекомендують встановлювати у спальнях, щоб покращувати сон.

Панно в техніці макраме

Макраме — це давня східна техніка вузликового плетіння. Панно в техніці макраме сподобається тому, хто любить ексклюзивні подарунки, зроблені своїми руками. А ще краще подарувати набір, за допомогою якого бабуся сама створить неповторний декор.

Набір для скандинавської ходьби

Скандинавська ходьба — один із найпопулярніших видів спорту, який допомагає тримати в тонусі всі групи м’язів. Це особливо актуально для наших бабусь, які дбають про своє здоров’я. Тож набір для скандинавської ходьби — прекрасний подарунок.

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Подарунки на 8 Березня подрузі

Домашні капці

Домашні капці — незамінний подарунок, якому буде рада будь-яка дівчина. Вибирайте моделі з натуральної вовни, конопель або зі штучним хутром. Щоб не помилитися, віддавайте перевагу однотонним кольорам: сірі, бежеві, чорні.

Настільні ігри

Класична настільна гра для великої компанії також стане чудовим подарунком для подруги. І неважливо, що саме це буде — доміно, бродилка чи гра в слова. Головне, що вона подарує гарний настрій!

Посуд із бамбукового волокна

Посуд із бамбукового волокна міцний і на 100% натуральний. Тому якщо ви хочете подбати про здоров’я своїх близьких, такий подарунок буде дуже доречним.

Магнітний планер на холодильник

Якщо ваша подруга давно мріє зайнятися спортом, сісти на дієту або в неї просто дуже багато справ, магнітний планер на холодильник — ідеальний подарунок. Він стане стильним доповненням інтер’єру, адже сьогодні ви можете вибрати будь-яку модель у будь-якому кольорі з будь-яким малюнком.

Винне мило

Якщо ви з подругою не проти пропустити по келиху білого сухого, але не вважаєте пляшку вина ідеальним подарунком, можна трохи покреативити. Подаруйте винне мило. Воно не тільки допоможе розслабитися після важкого трудового дня, а й подбає про шкіру. Тільки вибирайте ті набори, до складу яких входять натуральні олії.

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Що подарувати на 8 Березня вчительці

Креативний квітковий горщик

Якщо ваша вчителька любить кімнатні рослини, то креативні квіткові горщики будуть відмінним небанальним подарунком. Флораріум або горщики незвичайних форм ручної роботи пасуватимуть практично до будь-якого інтер’єру. Зверніть увагу на горщики з бетону, скляні підвісні флораріуми для вирощування сукулентів, а також підвісні горщики, декоровані різними мотузками або канатами.

Настільний органайзер ручної роботи

Для класної керівниці можна приготувати щось таке, що надовго залишиться в пам’яті. Наприклад, органайзер для канцелярського приладдя ручної роботи. Найчастіше вони виконані з дерева. До того ж можна замовити оригінальний напис. Наприклад, «Дорогій Марії Іванівні від 1-В класу».

Букет із фруктів

Звичайно, на 8 Березня заведено дарувати букети тюльпанів. Але ви завжди можете покреативити й подарувати незвичайний букет із фруктів. Це не тільки красиво, а ще й смачно! До того ж вітамінів забагато не буває.

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Заварювальний чайник з функцією підігріву

Учитель проводить на роботі дуже багато часу і витрачає на неї багато сил та енергії. А що може бути краще п’яти хвилин спокою в тиші з чашкою теплого трав’яного чаю? Чайник для заварювання з функцією підігріву — ідеальний подарунок для вчительки.

Флеш-карта

Світ не стоїть на місці. І школа — теж, особливо НУШ. Так що флеш-карта зараз потрібна кожному вчителю, оскільки постійно доводиться скидати різну інформацію для дітей або збирати проєкти на перевірку додому. Щоб сюрприз не був занадто «сухим» придбайте його з іменним гравіюванням, кодовим замком або у формі тварини.

І, звичайно ж, не забувайте про квіти! Невеликий букет із милою листівкою та щирими побажаннями піднімуть настрій будь-якій жінці!

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