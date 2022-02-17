В преддверии праздника весны все мужчины озадачены только одним вопросом: что подарить любимой маме, жене, девушке, сестре или подруге на 8 Марта? Как не прогадать с подарком и не показаться банальным до мозга костей? Редакция сайта STB.UA, как всегда, спешит на помощь! Специально для вас мы собрали 35 небанальных идей подарков на 8 Марта! И пусть ваши любимые женщины будут всегда счастливы!

Что подарить на 8 Марта маме

Цветок в горшке

Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о празднике весны, — это цветы. Конечно, мама будет очень рада букету тюльпанов. Но лучше подарить цветок в горшке. Во-первых, он не завянет через неделю, а во-вторых, маме будет очень приятно и она с радостью будет ухаживать за фиалкой, орхидеей или фикусом.

Легкий шарф

Весной так и хочется снять с себя тяжелую зимнюю одежду и надеть что-то легкое. Например, пальто или плащ. Но не стоит забывать о том, что погода весной слишком обманчива. А вот легкий шарфик, которым можно укутаться, будет весьма кстати.

Ортопедическая подушка для спины

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь каждого из нас. Сегодня очень важно позаботиться о своем здоровье. Кроме набора витаминов, отличным подарком станет ортопедическая подушка для спины. Она особенно актуальна для тех, кто перешел на удаленную работу и много времени проводит, сидя за компьютером.

Гидромассажная ванночка для ног

Если вы хотите позаботиться о здоровье вашей мамы, подарите ей отдых и возможность расслабиться после тяжелого рабочего дня. Гидромассажная ванночка для ног — прекрасный вариант. Выбирайте однотонные ванночки, так вы точно не прогадаете.

Фотосессия

Как можно порадовать любимую мамочку в самый прекрасный женский праздник? Подарите ей фотосессию в пакете «все включено»! Пусть стилисты сделают маме макияж, прическу и подберут одежду. А фото с любимыми детьми станут прекрасным дополнением и всегда будут поднимать настроение.

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Подарки на 8 Марта девушке

Карта мира

Большая скретч-карта мира станет красивой деталью интерьера. Фишка в том, чтобы постепенно стирать верхнюю краску с областей, где уже удалось побывать. К тому же это прекрасный повод отправиться в путешествие вместе, ведь мир лучше открывать вдвоем.

Набор для йоги

Если ваша девушка давно мечтала заняться йогой, но у нее никогда не хватало времени, помогите ей. Коврик для занятий, кубики и специальные ремни для развития гибкости подарят не только хорошее настроение, но и здоровье.

Набор тиктокера

Тикток набирает обороты, и сегодня уже практически каждый второй хочет стать блогером. Именно поэтому профессиональный набор для тиктокера — отличный подарок для девушки. Кольцевая лампа, ультрафиолетовая лента, удобный штатив, гирлянда из лампочек, красивые неоновые постеры ― полный фарш для настоящего блогера!

Бьюти-бокс

Что может быть лучше бьюти-бокса? Только большой бьюти-бокс! И чем он больше, тем лучше! В заветную коробочку можно положить набор масок, патчей, блесков для губ и губных помад, крем для рук, маленькие флаконы духов, кокосовое масло для волос и еще огромное количество маленьких женских радостей!

Эмоции

Новые эмоции — прекрасный подарок, который ваша девушка запомнит надолго. И неважно, что это будет: массаж, дегустация вина, ужин в ботаническом саду или прогулка верхом на лошади. Главное, что в это время вы будете вместе.

Что подарить на 8 Марта жене

Сертификат в SPA

Если это кому-то покажется банальным, не слушайте. Поход в СПА для любимой жены станет отличным подарком. Шоколадное обертывание, массаж, маски и еще много других бьюти-процедур подарят вашей половинке незабываемые часы удовольствия.

Косметика

Косметики много не бывает. И не только декоративной. Подберите качественный увлажняющий крем для лица, пилинг или маску. Такого добра у каждой уважающей себя женщины должно быть в достатке.

Нижнее белье

Нижнее белье, подаренное мужем, — один из самых крутых презентов на 8 марта. Если вы боитесь прогадать с размером бюста, лучше не рискуйте. Остановитесь на красивом пеньюаре или ночнушке с халатиком из натурального шелка.

Подставка для ноутбука

Если вы любите улечься с женой на диване за просмотром фильма на ноутбуке, то подставка под гаджет будет как раз кстати. В интернете есть очень много моделей как из дерева, так и из кожи.

Романтический уик-энд

Нет ничего лучше, чем маленькое путешествие. И тут не так важно, куда и как. Если сейчас нет возможности поехать на пару дней за границу, не огорчайтесь. Всегда можно забронировать номер в загородном гостинично-ресторанном комплексе или просто уехать в другой город. Новые впечатления заряжают.

Подарки на 8 Марта сестре

Экомешочки для овощей и фруктов

Позаботьтесь об экологии! Экомешочки станут прекрасным подарком. Сегодня можно найти много моделей разных цветов, формы и материала. Однако такой подарок подойдет только тем, кто интересуется экологией и хочет сделать нашу планету чище.

Аромасвеча необычной формы

Аромасвечи — прекрасный подарок! Только давайте не будем банальными и выберем свечи необычной формы. Тут уж вам лучше знать, что подойдет: свеча в стиле рок-н-ролл, в виде фигуры животных или цветов. Главное, чтобы это было оригинально.

Маска для сна

Да-да, маска для сна станет прекрасным подарком любимой сестричке. Особенно, если она любит путешествовать. В самолете это незаменимый атрибут, который поможет хорошенько выспаться и сохранить прекрасное настроение во время полета.

Маска для лица

Маски для лица уже стали нормой нашей жизни. Однако весной так хочется принарядиться, а эта бело-синяя повязка способна испортить любой образ. Чтобы решить этот вопрос, разноцветная дизайнерская маска для лица будет как раз кстати.

Термокружка

Термокружки с каждым годом становятся все популярнее и экологичнее. В интернете вы сможете найти не только множество моделей в разных тонах, но и разных размеров, которые поместятся даже в маленькую сумочку. А это очень важно!

Что подарить на 8 Марта бабушке

Соломенная сумка

Если вашей любимой бабулечке надоело ходить по магазинам или рынкам с обычной сумкой, подарите ей стильную соломенную сумку-шопер. Она точно придется ей по вкусу. К тому же ее можно брать на пикник или просто использовать в качестве декора интерьера.

Миниатюрный увлажнитель воздуха

Что может быть важнее здоровья? Особенно, если это касается наших любимых бабушек. Небольшой увлажнитель для воздуха станет прекрасным подарком на 8 марта. В интернете можно найти очень много разнообразных моделей небольшого размера, которые придутся по вкусу каждому.

Лампа из гималайской соли

Солевые лампы могут быть любой формы: в виде камня, фигурки, длинной панели, шара или чего угодно. Главная задача такого подарка — создавать атмосферу волшебства и очищать воздух. Такие лампы рекомендуют устанавливать в спальнях, чтобы улучшать сон.

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Панно в технике макраме

Макраме — это древняя восточная техника узелкового плетения. Панно в технике макраме понравится тому, кто любит эксклюзивные подарки, сделанные своими руками. А еще лучше подарить бабушке набор, с помощью которого она сама создаст неповторимый декор.

Набор для скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба — один из самых популярных видов спорта, который позволяет держать в тонусе все группы мышц. Это особенно актуально для наших любимых бабушек, которые заботятся о своем здоровье. Так что набор для скандинавской ходьбы — прекрасный подарок, который поможет сохранить здоровье.

Подарки на 8 Марта подруге

Домашние тапочки

Домашние тапочки — незаменимый подарок, которому будет рада любая девушка. Выбирайте изделия из натуральной шерсти, конопли или с искусственным мехом. Чтобы не прогадать, отдавайте предпочтение однотонным расцветкам: серые, бежевые, черные.

Настольные игры

Классическая настольная игра для большой компании также станет хорошим подарком для подруги. И неважно, что именно это будет — домино, бродилка или игра в слова. Главное, что она подарит хорошее настроение!

Посуда из бамбукового волокна

Посуда из бамбукового волокна — прочная и на 100% натуральная. Поэтому если вы хотите позаботиться о здоровье своих близких, такой подарок будет весьма кстати.

Магнитный планер на холодильник

Если ваша подруга давно мечтает заняться спортом, сесть на диету или у нее попросту очень много дел, то магнитный планер на холодильник — идеальный подарок. Такой планер станет стильным дополнением к интерьеру, ведь сегодня вы можете подобрать любую модель в любом цвете с любым рисунком.

Винное мыло

Если вы с подругой не против пропустить по бокальчику белого сухого, но не считаете бутылочку вина идеальным подарком, можно немного покреативить. Подарите винное мыло. Оно не только поможет расслабиться после тяжелого трудового дня, но и позаботиться о коже. Только выбирайте те наборы, в состав которых входят натуральные масла.

Что подарить на 8 Марта учительнице

Креативный цветочный горшок

Если ваша учительница любит комнатные растения, то креативные цветочные горшки будут отличным небанальным подарком к 8 Марта. Флорариум или горшки необычных форм ручной работы подойдут практически под любой интерьер. Обратите внимание на горшки из бетона, стеклянные подвесные флорариумы для выращивания суккулентов, а также подвесные горшки, декорированные различными верёвками или канатами.

Настольный органайзер ручной работы

Для любимого классного руководителя можно приготовить что-то такое, что надолго останется в памяти. Например, органайзер для канцелярских принадлежностей ручной работы. Чаще всего они выполнены из дерева. К тому же можно заказать оригинальную надпись. Например, «Дорогой Марье Ивановне от 1-В класса».

Букет из фруктов

Конечно, на 8 Марта принято дарить букеты тюльпанов. Но вы всегда можете покреативить и подарить необычный букет из фруктов. Это не только красиво, но еще и вкусно! К тому же витаминов много не бывает.

Заварочный чайничек с функцией подогрева

Учитель проводит на работе очень много времени и тратит на нее все силы и энергию. А что может быть лучше пяти минут спокойствия в тишине с кружкой теплого травяного чая? Заварочный чайник с функцией подогрева — идеальный подарок для учительницы.

Флеш-карта

Мир не стоит на месте. И школа — тоже, особенно НУШ. Так что флеш-карта сейчас нужна каждому учителю, так как постоянно приходится скидывать разную информацию для детей или собирать проекты на проверку домой. Чтобы сюрприз не был слишком «сухим», приобретите его с именной гравировкой, кодовым замком или в форме красивого животного.

И, конечно же, не забывайте о цветах! Небольшой букет с милой открыткой и искренними пожеланиями поднимут настроение любой женщине!

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