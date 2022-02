Напередодні свята весни всі чоловіки заклопотані тільки одним питанням: що подарувати мамі, дружині, дівчині, сестрі чи подрузі на 8 Березня? Як не помилитися з подарунком і не здатися банальним до мозку кісток? Редакція сайту STB.UA, як завжди, поспішає на допомогу! Спеціально для вас ми зібрали 35 небанальних ідей подарунків на 8 Березня! І нехай ваші жінки будуть завжди щасливі!

Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про свято весни, це квіти. Звичайно, мама буде дуже рада букету тюльпанів. Та краще подарувати квітку в горщику. По-перше, вона не зів’яне через тиждень, а по-друге, мамі буде приємно і вона з радістю доглядатиме за фіалкою, орхідеєю або фікусом!

Навесні так хочеться зняти з себе важкий зимовий одяг і вдягти щось легке. Наприклад, пальто або плащ. Але не варто забувати про те, що погода навесні занадто оманлива. А ось легкий шарф, яким можна закутатися, буде дуже доречним.

Пандемія внесла свої корективи в життя кожного з нас. Сьогодні дуже важливо подбати про своє здоров’я. Окрім набору вітамінів відмінним подарунком стане ортопедична подушка для спини. Вона особливо актуальна для тих, хто перейшов на віддалену роботу і багато часу проводить сидячи за комп’ютером.

Якщо ви хочете подбати про здоров’я вашої мами, подаруйте їй відпочинок і можливість розслабитися після важкого робочого дня. Гідромасажна ванна для ніг — прекрасний варіант. Вибирайте ванночки одного кольору. Так ви точно не прогадаєте.

Як можна порадувати матусю в найпрекрасніше жіноче свято? Подаруйте їй фотосесію в пакеті «все включено»! Нехай стилісти зроблять макіяж, зачіску і доберуть одяг. А фото з дітьми стануть прекрасним доповненням і завжди підніматимуть настрій.

Велика скретч-карта світу стане красивою деталлю інтер’єру. Фішка в тому, щоб поступово стирати верхню фарбу з областей, де вже вдалося побувати. До того ж це прекрасний привід вирушити в подорож разом, адже світ краще відкривати вдвох.

Якщо ваша дівчина давно мріяла зайнятися йогою, але в неї ніколи не вистачало часу, допоможіть їй. Килимок для занять, кубики та спеціальні ремені для розвитку гнучкості подарують не тільки гарний настрій, а й здоров’я.

Тікток набирає обертів, і сьогодні вже практично кожен другий хоче стати блогером. Саме тому професійний набір для тіктоку — відмінний подарунок для дівчини. Кільцева лампа, ультрафіолетова стрічка, зручний штатив, гірлянда з лампочок, красиві неонові постери ― повний фарш для справжнього блогера!

Що може бути краще за б’юті-бокс? Тільки великий б’юті-бокс! І що більший він, то краще! У заповітну коробочку можна покласти набір масок, патчів, блисків для губ і губних помад, крем для рук, маленькі флакони парфумів, кокосову олію для волосся і ще купу маленьких жіночих радостей!

Нові емоції — прекрасний подарунок, який ваша дівчина запам’ятає надовго. І неважливо, що це буде: масаж, дегустація вина, вечеря в ботанічному саду чи прогулянка верхи на коні. Головне, що в цей час ви будете разом.

Якщо це комусь здасться банальним, не слухайте. Похід у СПА для коханої дружини стане чудовим подарунком. Шоколадне обгортання, масаж, маски і ще багато інших б’юті-процедур подарують вашій половинці незабутні години задоволення.

Косметики багато не буває. І не тільки декоративної. Доберіть якісний зволожувальний крем для обличчя, пілінг або маску. Такого добра в кожної жінки має бути в достатку.

Спідня білизна, подарована чоловіком, — один із найкрутіших презентів на 8 березня. Якщо ви боїтеся помилитися з розміром бюсту, краще не ризикуйте. Зупиніться на гарному пеньюарі або нічній сорочці з халатиком з натурального шовку.

Якщо ви любите влягтися з дружиною на дивані за переглядом фільму на ноутбуці, то підставка під гаджет буде якраз доречна. В інтернеті є дуже багато моделей як із дерева, так і зі шкіри.

Немає нічого кращого, ніж маленька подорож. І тут не так важливо, куди і як. Якщо зараз немає можливості поїхати на кілька днів закордон, не засмучуйтеся. Завжди можна забронювати номер у заміському готельно-ресторанному комплексі або просто виїхати в інше місто. Нові враження заряджають.

Подбайте про екологію! Екомішечки стануть прекрасним подарунком. Сьогодні можна знайти багато моделей різних кольорів, форми і матеріалу. Однак такий подарунок підійде тільки тим, хто цікавиться екологією і хоче зробити нашу планету чистішою.

Аромасвічки — прекрасний подарунок! Тільки давайте не будемо банальними і виберемо свічки незвичайної форми. Тут уже вам краще знати, що підійде: свічка в стилі рок-н-рол, у вигляді фігурки тварин або квітів. Головне, щоб це було оригінально.

Так-так, маска для сну стане прекрасним подарунком для сестри. Особливо, якщо вона любить подорожувати. У літаку це незамінний атрибут, який допоможе виспатися і зберегти прекрасний настрій під час польоту.

Маски для обличчя вже стали нормою нашого життя. Однак навесні так хочеться причепуритися, а ця біло-синя пов’язка здатна зіпсувати будь-який образ. Щоб вирішити це питання, різнобарвна дизайнерська маска для обличчя буде якраз до речі.

Термокухлі з кожним роком стають дедалі популярнішими та екологічнішими. В інтернеті ви зможете знайти безліч моделей не тільки різних відтінків, а й різних розмірів, які помістяться навіть у маленьку сумочку. А це дуже важливо!

Якщо вашій бабусі набридло ходити в магазин чи на базар зі звичайною сумкою, подаруйте їй стильну солом’яну сумку-шопер. Вона точно їй сподобається. До того ж її можна брати на пікнік або просто використовувати в для декору інтер’єру.

Що може бути важливіше за здоров’я? Особливо, якщо це стосується наших бабусь. Невеликий зволожувач повітря стане прекрасним подарунком на 8 березня. В інтернеті можна знайти дуже багато різноманітних моделей невеликого розміру, які припадуть до смаку кожному.

Сольові лампи можуть бути будь-якої форми: у вигляді каменю, фігурки, довгої панелі, кулі або чого завгодно. Головне завдання такого подарунку — створювати атмосферу чарівності й очищати повітря. Такі лампи рекомендують встановлювати у спальнях, щоб покращувати сон.

Макраме — це давня східна техніка вузликового плетіння. Панно в техніці макраме сподобається тому, хто любить ексклюзивні подарунки, зроблені своїми руками. А ще краще подарувати набір, за допомогою якого бабуся сама створить неповторний декор.

Скандинавська ходьба — один із найпопулярніших видів спорту, який допомагає тримати в тонусі всі групи м’язів. Це особливо актуально для наших бабусь, які дбають про своє здоров’я. Тож набір для скандинавської ходьби — прекрасний подарунок.

Домашні капці — незамінний подарунок, якому буде рада будь-яка дівчина. Вибирайте моделі з натуральної вовни, конопель або зі штучним хутром. Щоб не помилитися, віддавайте перевагу однотонним кольорам: сірі, бежеві, чорні.

Класична настільна гра для великої компанії також стане чудовим подарунком для подруги. І неважливо, що саме це буде — доміно, бродилка чи гра в слова. Головне, що вона подарує гарний настрій!

Посуд із бамбукового волокна міцний і на 100% натуральний. Тому якщо ви хочете подбати про здоров’я своїх близьких, такий подарунок буде дуже доречним.

Якщо ваша подруга давно мріє зайнятися спортом, сісти на дієту або в неї просто дуже багато справ, магнітний планер на холодильник — ідеальний подарунок. Він стане стильним доповненням інтер’єру, адже сьогодні ви можете вибрати будь-яку модель у будь-якому кольорі з будь-яким малюнком.

Якщо ви з подругою не проти пропустити по келиху білого сухого, але не вважаєте пляшку вина ідеальним подарунком, можна трохи покреативити. Подаруйте винне мило. Воно не тільки допоможе розслабитися після важкого трудового дня, а й подбає про шкіру. Тільки вибирайте ті набори, до складу яких входять натуральні олії.

Якщо ваша вчителька любить кімнатні рослини, то креативні квіткові горщики будуть відмінним небанальним подарунком. Флораріум або горщики незвичайних форм ручної роботи пасуватимуть практично до будь-якого інтер’єру. Зверніть увагу на горщики з бетону, скляні підвісні флораріуми для вирощування сукулентів, а також підвісні горщики, декоровані різними мотузками або канатами.

Для класної керівниці можна приготувати щось таке, що надовго залишиться в пам’яті. Наприклад, органайзер для канцелярського приладдя ручної роботи. Найчастіше вони виконані з дерева. До того ж можна замовити оригінальний напис. Наприклад, «Дорогій Марії Іванівні від 1-В класу».

Звичайно, на 8 Березня заведено дарувати букети тюльпанів. Але ви завжди можете покреативити й подарувати незвичайний букет із фруктів. Це не тільки красиво, а ще й смачно! До того ж вітамінів забагато не буває.

Учитель проводить на роботі дуже багато часу і витрачає на неї багато сил та енергії. А що може бути краще п’яти хвилин спокою в тиші з чашкою теплого трав’яного чаю? Чайник для заварювання з функцією підігріву — ідеальний подарунок для вчительки.

Світ не стоїть на місці. І школа — теж, особливо НУШ. Так що флеш-карта зараз потрібна кожному вчителю, оскільки постійно доводиться скидати різну інформацію для дітей або збирати проєкти на перевірку додому. Щоб сюрприз не був занадто «сухим» придбайте його з іменним гравіюванням, кодовим замком або у формі тварини.

І, звичайно ж, не забувайте про квіти! Невеликий букет із милою листівкою та щирими побажаннями піднімуть настрій будь-якій жінці!

