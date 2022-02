Із року в рік чоловіки ламають голову над тим, які подарунки вибрати для жінок на 8 Березня. Що подарувати коханій? Чому зрадіє колега чи бос? Скористайтеся порадами дворазового переможця «Битви екстрасенсів», постійного експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця та астролога Хаяла Алекперова. Будьте впевнені — ваш подарунок буде найкращим!

Більше на тему: Гарний макіяж на 8 Березня: варіанти у фото

Жінки-Овни – неймовірно активні та досить ексцентричні. Вони не звикли ховатися або губитися у сірій масі. А тому, вибираючи подарунок представницям цього сузір’я, постарайтеся, щоб він був яскравим і підкреслював їхню індивідуальність. Косметика, аксесуари або предмети інтер’єру – на чому б ви не зупинилися, варто вибирати яскраві та незвичайні кольори, а також форми або принти, що запам’ятовуються.

Незважаючи на те, що Тельці створюють враження м’яких і мрійливих натур – за своєю природою вони дуже практичні. А тому найбільше зрадіють подарунку, який стане корисним у побуті або в повсякденному застосуванні. Тож, збираючись порадувати Тельців подарунком, зверніть увагу на практичні та багатофункціональні речі.

Неконфліктні та товариські жінки-Близнюки звикли крокувати по життю легко й невимушено. Вони завжди відкриті новому та постійно прагнуть до саморозвитку. А тому подарунок-враження на зразок цікавого майстер-класу, семінару або подорожі стане прекрасним вибором, який порадує Близнюків.

Представниці сузір’я Рак володіють ідеальним смаком. Витонченість форм – те, що приваблює їх як в одязі, так і в інтер’єрі. Жінок-Раків порадує класика в будь-яких її проявах – чи то маленька чорна сукня, чи красива біла скатертина.

Більше на тему: квіти на 8 березня за знаком зодіаку – поради екстрасенса

Прекрасні представниці сузір’я Лев – неймовірно прогресивні. Вони завжди в курсі модних новинок і нерідко належать до рядів фешн-авангарду. Штучки з нових колекцій, новинки техніки або знаменита книжка-бестселер, яка тільки-но вийшла, – те, що треба для Левів.

Спокійні та стримані Діви цінують світ, що називається, «без прикрас». Лаконічні речі, не обтяжені надмірним декором, – те, що Діви оцінять гідно. Якщо ви вирішили купувати парфум, варто звернути увагу на класику, без божевільних ноток і поєднань. А в одязі й аксесуарах краще віддати перевагу спокійним тонам.

Креативні та товариські Терези терпіти не можуть загального підходу. Особливо, якщо справа стосується подарунків. А тому, щоб догодити жінкам-Терезам, потрібно провести невелике дослідження: вивчити їхні захоплення та інтереси. Так, квитки на довгоочікувану прем’єру фільму з улюбленим актором вони оцінять набагато більше, ніж, скажімо, дорогий парфум.

Читайте також: Що вдягнути 8 березня – поради Хаяла Алекперова

Жінки-Скорпіони ніколи не кричать всьому світу про свій успіх. За них все говорить зовнішній вигляд. Солідність і бездоганна якість – ці слова найкраще характеризують вподобання представниць щодо речей або одягу. А тому краще обрати для них подарунки, хай і не грандіозні, але вироблені відомими брендами, ніж купити дорогу підробку.

Жінки-Стрільці – харизматичні, чуттєві та сентиментальні. В подарунках вони звертають увагу не на вартість речей, а на їх подачу. А тому романтична вечеря, привітання у віршах або упакований особисто вами презент стане для них незабутнім і дуже цінним.

Вперті та впевнені в собі жінки-Козероги дуже ретельно підходять до підбору речей, які їх оточують, і при цьому покладаються в основному на власний смак. Вибираючи їм презент, легко не вгадати з кольором, тоном або навіть півтоном речі. А тому подарунок-сертифікат стане прекрасною альтернативою, якщо ви досконально не знаєте смаків Козерога.

Жінки-Водолії сприймають світ за допомогою вражень. Вони запам’ятають не тільки колір сорочки, яку ви надягали місяць тому, а й також аромат парфумів і навіть шампуню, яким ви користуєтеся. І найкращим подарунком для них стане те, що допомагає поліпшити враження про навколишній світ. А тому парфумерія, аромасвічки або солі для ванн стануть прекрасним подарунком, який наповнить не один день Водоліїв яскравими спогадами.

Жінки-Риби – творчі та неординарні особистості. В подарунках він цінують креатив. А тому щось, зроблене вашими руками, стане просто безпрограшним варіантом презенту. Також Риби обожнюють яскраві, індивідуальні речі. А тому, навіть якщо ви вибираєте посередню і класичну ювелірну прикрасу, варто заморочитися з гравіюванням і красивою коробочкою, в якій все це піднесете.

Читайте також: Що подарувати колегам на 8 березня?

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.