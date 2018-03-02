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Телеканал СТБ / Гарний макіяж на 8 Березня: варіанти у фото

Гарний макіяж на 8 Березня: варіанти у фото

Телеканал СТБ

8 Березня кожна жінка хоче виглядати по-особливому. Для бажаного ефекту варто підібрати образ і макіяж заздалегідь. Ми підкажемо вам кілька цікавих весняних ідей для улюбленого свята.

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Перш за все потрібно визначитися з образом, яким хочете вразити у Міжнародний жіночий день. Тож оберіть, на чому варто зробити акцент. Для яскравих очей підійде макіяж зі стрілками або smoky-eyes.

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Якщо класичний варіант здається вам нудним і не дуже святковим, радимо створити подвійні стрілки. Цей тренд часто використовують дизайнери на своїх показах. Приміром, візажисти The Blonds віддали перевагу стрілочкам у вигляді двох паралельних дотичних ліній контрастних кольорів – чорного та білого. З таким make-up ваш погляд вже точно не забудеться!

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Якщо ж ви плануєте підкреслити красу губ, то зупиніть вибір на яскравій помаді. У моді залишаються глибокі винні та фіолетові кольори.

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Такі губки – ідеальний варіант у поєднанні як з вечірньою сукнею, так і з простою водолазкою, а правильно підібраний відтінок червоної помади додасть вустам пухкості.

Для романтичних дівчат підійде ніжний макіяж у стилі nude – ідеальний тон шкіри, трохи рум’ян на щічках і помада бежевого відтінку. За бажанням можете також нанести хайлайтер. Але не перестарайтесь, адже nude повинен виглядати максимально природним. У результаті ваше личко буде свіжим і відпочилим.

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Для сміливих красунь актуальними будуть: кольорова підводка, олівець або туш. Не обмежуйтесь – розбавте свій образ яскравими фарбами! Проте не переборщіть із косметикою, аби не виглядати вульгарно чи не перетворитися на жінку старшу свого віку.

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