8 Марта каждая женщина хочет выглядеть по-особенному. Для желанного эффекта стоит решить, что надеть на 8 Марта, подобрать образ и макияж заранее. Мы подскажем вам несколько интересных весенних идей для любимого праздника.

Smoky-eyes пошагово на 8 Марта

Прежде всего нужно определиться с образом, которым хотите поразить в Международный женский день. Поэтому выберите, на чём стоит сделать акцент. Для ярких глаз подойдет макияж со стрелками или smoky-eyes.

Нарисуйте черным карандашом линию вплотную к ресницам на верхнем веке. Можете зарисовать всё веко, как на фото. Растушуйте её кисточкой так, чтобы она не казалась чёткой. После этого нанесите чёрные тени на подвижное верхнее веко, вбивая их по всему периметру. Добавляйте светлые тени, растушёвывая. Главное, чтобы цвет плавно переходил из одного оттенка в другой. Далее нанесите немного светлых теней под бровки. Нижнее веко тоже немного подкрашиваем тенями. Для более яркого макияжа подведите карандашом, а потом растушуйте его. Подведите верхнее веко жидким лайнером. Накрасьте реснички чёрной тушью.

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Если классический вариант кажется вам скучным и не очень праздничным, советуем создать двойные стрелки. Этот тренд часто используют дизайнеры для своих показов. К примеру, визажисты The Blonds отдали предпочтение стрелочкам в виде двух параллельных соприкасающихся линий контрастных цветов — черного и белого. С таким make-up ваш взгляд уж точно не забудется!

Создаем базу: наносим на веко матовые или перламутровые тени нейтрального оттенка. Вместе с тональным или ВВ-кремом они сделают кожу гладкой, и двойная стрелка на глазах не будет «скатываться». От самого начала верхнего века (со внутреннего угла глаза) кистью проводим линию. К зрачку она становится вдвое толще, ко внешнему уголку глаза опять сужается. Немного не доводя до угла, следует увести штрих вверх, аккуратно сведя черту на нет. Как известно, красить нижнее веко можно лишь по направлению к носу. Именно так проходят массажные линии, ведь кожа вокруг глаз очень тонкая. Сначала вторая стрелка дублирует первую, и по мере приближения к зрачку утолщается.

Макияж губ на 8 Марта

Если же вы планируете подчеркнуть красоту губ, то остановите выбор на броской помаде. В моде сейчас классический красный цвет, но не матовый, а сияющий, можно даже заменить помаду блеском.

Такие губки — идеальный вариант в сочетании как с вечерним платьем, так и с простой водолазкой, а правильно подобранный оттенок красной помады придаст устам пухлости.

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Пошаговый нюдовый макияж на 8 Марта

Для романтических девушек подойдет нежный макияж в стиле nude — идеальный тон кожи, немного румян на щечках и помада бежевого оттенка. По желанию можете также нанести хайлайтер. Но не усердствуйте, ведь nude должен выглядеть максимально естественным. В результате ваше личико будет свежим и отдохнувшим.

1. Увлажнение. Данная процедура играет важную роль, она помогает косметике ложится ровно и держаться дольше. Перед любым макияжем мы сначала очищаем лицо и наносим базу, которая дает коже должное увлажнение и уход.

2. Работа с визуальными недостатками. На лице не должно быть каких-либо покраснений, прыщиков или мешков под глазами, поэтому необходимо тщательно поработать с корректорами и консиллерами. Консиллер подбирается на один оттенок светлее, чем тон кожи. Наносим его на зоны под нижним веком, осветляем верхнее веко.

3. Тонировка кожи лица. Подбирается тональное средство, которое максимально подходит данному типу кожи. Его лучше наносить с помощью кисти и тщательно растушевать его от центра к краям, чтобы сделать его максимально незаметным.

4. Нанесение румян. Чтобы немного оживить лицо, необходимо нанести румяна. Персиковые, коралловые, нежно-розовые оттенки помогают освежить лицо, при этом оставаясь незаметными на лице. Смуглые девушки могут выбрать румяна с бронзовым оттенком.

5. Формируем линию бровей. Она должна быть максимально аккуратной. Густым бровям можно придать форму с помощью щеточки. Выбирайте оттенки максимально подходящие к цвету волос. Брови достаточно лишь немного скорректировать, т. е. убрать лишние волоски. Если они слишком светлые, то можно лишь слегка заполнить неоднородные участки с помощью карандаша.

6. Прокрашиваем ресницы. Многие визажисты предпочитают оставлять ресницы нетронутыми, делая естественный макияж. Чтобы сделать более легким ресницы можно удлинить и подкрутить специальными средствами. Если все таки используется тушь, то она наносится одним слоем, два слоя заметно утяжелят их. Нижние ресницы желательно не красить совсем.

Для смелых красоток актуальными будут цветная подводка, карандаш или тушь. Не ограничивайтесь и разбавьте свой образ яркими красками! Но и не переборщите с косметикой, чтобы не выглядеть вульгарно или не превратиться в женщину старше своего возраста.

Пошаговый голливудский макияж на 8 Марта

Для такого макияжа нужен в первую очередь идеальный тон лица. Подберите тональный крем, который будет подходить для вашего цвета кожи, и не забудьте нанести его на шею и мочки ушей. Потом нанесите на веко светлые тени, а черной подводкой добавьте выразительную стрелку. Особое внимание уделите бровям, потому что сейчас именно брови являются визитной карточкой любой голливудской актрисы. Сделайте их немного контрастнее, чем обычно. На губы стоит нанести водостойкий карандаш, прокрасив им контур. А потом покрыть всю поверхность губ красной помадой.

С таким макияжем вы будете звездой на любом мероприятии.

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