Что говорят звезды женщине 8 Марта? В одежде какого цвета лучше провести этот день? Какие украшения способствуют привлечению внимания? Об этом и многом другом рассказал дважды победитель и член жюри «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Каким цветам отдать предпочтение на 8 Марта

«Что касается цвета одежды, то в данном случае мы подсознательно выбираем свой цвет. Тем не менее, есть цвета, которые притягивают положительную энергетику. Например, красный — это цвет действия, он несет в себе жизненную силу. Оранжевый символизирует радость и тепло. Желтый дает ощущение бодрости и веселья. В зависимости от настроения выбирайте цвет, который вам приносит удачу, способствует в любви или просто «ближе к телу». Не стоит только одевать унылые цвета — они разрушат энергетику праздника», – поделился ясновидящий.

Украшения из каких камней надеть на 8 Марта

«Таких камней великое множество. Я могу только объяснить свойства того или иного камня, а вы в свою очередь должны сами определиться и почувствовать, какой вам нужен талисман. Например, розовый кварц поможет привлечь именно того мужчину, о котором вы мечтаете, и заставить забыть прошлые печали.

Если вы хотите разбудить в себе задремавшую страсть и сексуальные желания, тогда вам нужен гранат. Камень цвета темной крови очень скоро добавит в вашу жизнь ураган страстей и, конечно же, привлечет любовь», – рассказывает Хаял Алекперов.

По словам ясновидящего, талисман из изумруда всегда притягивал любовь и способствовал удаче в личной жизни. Этот камень является неким индикатором измены. Обычно, если один из партнеров предает другого, то он может легко дать трещину.

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«Бирюзу я советую носить в качестве украшения не только тем, кто только начал искать свою вторую половинку, но и тому, кто уже давно состоит в отношениях. В этом случае талисман сохранит взаимопонимание и верность партнеров», – продолжил экстрасенс.

Также астролог рассказал, что синий сапфир поможет найти невероятную взаимную страсть, но если им овладеет нечестная девушка или юноша, то в будущем, кроме горя, им этот талисман ничего не принесет. Поэтому, чтобы выбранный амулет не нанес вреда, ваши помыслы должны быть чистыми и искренними, а сам камень должен быть обязательно куплен вами лично! Не украден и не подарен кем-то! Потому как в этом случае его влияние на вашу судьбу будет непредсказуемо!

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