Не так просто чоловікам знайти гарний подарунок для співробітниць на 8 березня. Презент повинен бути приємним, корисним, але не дуже особистим. Існує цілий перелік подарунків, які непристойно дарувати колегам по роботі. Чим тоді порадувати колегу?

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Хороша ідея подарувати їй щось солоденьке, наприклад шоколадний набір або букет з цукерок. Якщо у вашому колективі жінок багато, можна обмежитися великими плитками шоколаду, хорошим чаєм або баночками кави. Більшість жінок небайдужі до домашнього затишку, а значить декоративні свічки, цікаві світильники, чашки, аромалампи, незвичайні формочки для льоду також стануть хорошим подарунком.

Читайте також: макіяж на 8 березня – варіанти з фото Офісним співробітницям можна подарувати на 8 березня гарну записну книжку, ручку, сувенірний настільний календар або будь-який інший офісний гаджет в цікавому виконанні. Якщо ви вирішили вітати працівниць жіночої статі від колективу, зверніть увагу на подарункові сертифікати на відвідування магазину парфумерії або гіпермаркету, в якому можна купити товар у будь-якої групи.