Днями Дмитру Решетнику виповниться дев’ять місяців, і Григорій вважає, що малюк вже достатньо дорослий, аби познайомити його з громадськістю.

«Хочеться, щоб усі вже впізнавали в обличчя нашого дорогого Дімулю, тому що я, як батько, можу гарантувати – він справжній красень», – говорить ведучий «Холостяка».

У півроку Діма, за словами Григорія, вже досяг розмірів, ваги і зросту однорічної дитини, щосили повзає і намагається говорити.

«Звісно ж, велика заслуга в його стрімкому розвитку належить старшому братикові Вані, – каже ведучий. – Діма намагається встигати за ним. Ванюша молодець, допомагає у вихованні Дмитрика, останнім часом він йому навіть книги на ніч читає, вони разом граються. Вані вже хочеться, аби Діма скоріше виріс і розмовляв з ним, ходив у садок, і Діма робить для цього все можливе».

Характер, щоправда, у Діми відрізняється від характеру старшого сина Решетників. Якщо Іван зовнішністю схожий на маму, а характером – на тата, то у молодшенького все навпаки.

«Всі говорять, що Дмитрик – точна копія тата, – зізнається Григорій. – Якщо порівняти дитячі фотографії, то так, дійсно схожість вражає, ми з Дімулею дуже схожі. За характером Дмитрик в маму: з усіма спілкується, всім посміхається, до всіх йде на руки. Одним словом, ось такий ось комунікабельний телеведучий, усі вже прогнозують йому кар’єру публічної людини, тож запам’ятовуйте його обличчя – ви ще побачите його на телеекранах».

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Фото – особистий архів Григорія Решетника.