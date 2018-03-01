На днях Дмитрию Решетнику исполнится девять месяцев, и Григорий считает, что малыш уже достаточно взрослый, чтобы познакомить его с общественностью.

«Хочется, чтобы все уже узнавали в лицо нашего дорогого Димулю, потому что я, как отец, могу гарантировать – он настоящий красавец», – говорит ведущий «Холостяка».

В полгода Дима, по словам Григория, уже достиг размеров, веса и роста годовалого ребенка, вовсю ползает и старается говорить.

«Конечно же, большая заслуга в его стремительном развитии принадлежит старшему братику Ванечке, – говорит ведущий. – Дима старается успевать за ним. Ванюша молодец, помогает в воспитании Димочки, последнее время он ему даже книги на ночь читает, они вместе играют. Ване уже хочется, чтобы Дима поскорее вырос и разговаривал с ним, ходил в садик, и Дима делает для этого все возможное».

Характер, правда, у Димы отличается от характера старшего сына Решетников. Если Иван внешностью похож на маму, а характером – на папу, то у младшенького все наоборот.

«Все говорят, что Димочка – точная копия папы, – признается Григорий. – Если сравнить детские фотографии, то да, действительно сходство потрясает, мы с Димулей очень похожи. По характеру Димочка в маму: со всеми общается, всем улыбается, ко всем идет на руки. Одним словом, вот такой вот коммуникабельный телеведущий, все уже прогнозируют ему карьеру публичного человека, так что запоминайте его лицо – вы еще увидите его на телеэкранах.

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Фото – личный архив Григория Решетника.