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Телеканал СТБ / Григорий Решетник рассказал, как поздравляет супругу с 8 марта

Григорий Решетник рассказал, как поздравляет супругу с 8 марта

Телеканал СТБ

Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник признался, как поздравляет супругу с 8 марта, а также призвал дарить подарки без повода. Подробнее – в материале! 

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«Лично я уверен, что главное, чего от нас ждут женщины – внимание, любовь и уважение, – говорит Григорий Решетник. – Причем круглый год. А потому мы – Дима, Ваня и Гриша Решетники – стараемся дарить эти чувства нашей любимой мамочке каждый день, не ожидая праздника весны. Цветы, подарки, внимание и любовь Кристина у нас получает круглый год. Делаем мы это с огромным удовольствием и стараемся, чтобы жена была избалована нашим вниманием и сюрпризами».

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Решетник Гриша

Тем не менее, к Международному женскому дню семейство Решетников все же готовится: Григорий идет к супруге с большим букетом цветов, сыновья вручают ей и бабушкам поздравительные открытки, сделанные своими руками.

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«Что касается выбора подарка, все зависит от настроения, но цветы – неотъемлемая часть этого праздника, – уверен Григорий. – Можно также отправиться в путешествие, обратить внимание на ювелирные изделия, парфюмерию – это классика, которая никогда не подведет. Чего не стоит дарить, так это мягкие игрушки. Банальный и устарелый ход, намек вашей спутнице на какое-то детство, поэтому стоит быть осторожным, если выбираете подарок любимой женщине. Я думаю, что мужчины не очень бы хотели получить в подарок от женщины игрушки, даже если это огромный тигр или лев с намеком на мужскую силу и власть.

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Все остальное зависит от желания, возможностей и фантазии. Лучше готовить неожиданные сюрпризы, также хорошо работают романтические вечера, которые, не в последнюю очередь благодаря проекту «Холостяк», очень нравятся девушкам.  Кстати, главный подарок, который получают женщины всей Украины 8-9 марта каждый год, это премьеру нашего проекта «Холостяк».

В этом году первый выпуск вы увидите 9 марта. Не пропустите!

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