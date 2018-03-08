Григорій Решетник розповів, як вітає дружину з 8 березня

Ведучий проекту «Холостяк» Григорій Решетник зізнався, як вітає дружину з 8 березня, а також закликав дарувати подарунки без приводу. Докладніше – в матеріалі!

«Особисто я впевнений, що головне, чого від нас чекають жінки – увага, любов і повага, – каже Григорій Решетник. – Причому цілий рік. А тому ми – Діма, Ваня і Гриша Решетники – намагаємося дарувати ці почуття нашій улюбленій матусі кожного дня, не чекаючи свята весни. Квіти, подарунки, увагу і любов Христина у нас отримує цілий рік. Робимо ми це з величезним задоволенням і намагаємося, щоб дружина була розбалувана нашою увагою і сюрпризами».

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Проте, до Міжнародного жіночого дня сімейство Решетників все ж готується: Григорій йде до дружини з великим букетом квітів, сини вручають їй і бабусям вітальні листівки, зроблені власноруч.

«Що стосується вибору подарунка, все залежить від настрою, але квіти – невід’ємна частина цього свята, – впевнений Григорій. – Можна також відправитися у подорож, звернути увагу на ювелірні вироби, парфумерію – це класика, яка ніколи не підведе. Чого не варто дарувати, так це м’які іграшки. Банальний і застарілий хід, натяк вашій супутниці на якесь дитинство, тому варто бути обережним, якщо вибираєте подарунок коханій жінці. Я думаю, що чоловіки не дуже б хотіли отримати в подарунок від жінки іграшки, навіть якщо це величезний тигр чи лев з натяком на чоловічу силу і владу.

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Все інше залежить від бажання, можливостей і фантазії. Краще готувати несподівані сюрпризи, також добре підходять романтичні вечори, які, не в останню чергу завдяки проекту «Холостяк», дуже подобаються дівчатам. До речі, головний подарунок, який отримують жінки всієї України 8-9 березня щороку, це прем’єру нашого проекту «Холостяк».

Цього року перший випуск ви побачите 9 березня. Не проґавте!