Син Григорія Решетника святкує п’ятиріччя: 5 головних досягнень Івана

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Син Григорія Решетника святкує п’ятиріччя: 5 головних досягнень Івана

Син Григорія Решетника святкує п’ятиріччя: 5 головних досягнень Івана

Телеканал СТБ

16 квітня свій п’ятий день народження відзначив старший син ведучого проекту «Холостяк» Іван. В ексклюзивному інтерв’ю Григорій Решетник розповів, якими ж п’ятьма досягненнями Вані за ці роки він пишається.

Сын Григория РешетникаСпорт

Ваня у нас — дуже спортивний хлопець. Ще коли йому виповнився місяць, ми віддали його на плавання, оскільки це один з найкращих видів спорту. Два рази на тиждень він займається з тренером, і вміє вже плавати абсолютно різними стилями. На відпочинку відчуває себе як риба у воді, у всіх сенсах цього виразу (Посміхається. — Прим. ред.). І навіть наглядає в басейні за молодшим братом. Також ми намагалися віддати його на футбол, але поки з цим зав’язали. Ще Ваня відмінно їздить на роликах, катається на самокаті й біговелі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Григорій Решетник розповів, як його 10-місячний син вперше святив паску

Мови

Наш Іванко довго мовчав, не дивлячись на тата-телеведучого. Ми з Христиною та лікарі спокійно на це реагували, а ось бабусі й дідусі панікували. А потім як заговорив! Причому одразу на трьох мовах (Сміється. — Прим. ред.). Ваня ще з восьми місяців вивчає англійську, вдома ми спілкуємося російською та українською. У планах віддати його або на іспанську, або на французьку. Але це вже через рік, коли піде в школу. Також хотіли б, щоб син вивчав китайську.

Братська дружба

Ваня у нас не тільки чудовий син, але й класний старший брат! Він дуже любить Діму, оберігає його, вчить чогось, грається з ним. Завжди знає, чого в цей момент хоче брат, коли йому холодно або він хоче їсти. Ваня для Діми — як ідол. Іноді старший дивиться півгодини мультики, а Діма всі ці півгодини дивиться на Ваню. Мене переповнює гордість за те, який надійний він старший брат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Холостяк»-8: перший поцілунок на проекті

Господар

Майстер на всі руки! Обожнює все, що пов’язане з будівництвом. Колись із дідусем змайстрував будку для собаки, потім — паркан, іноді навіть допомагає розмішувати цемент. Я теж був таким у дитинстві, тож, напевно, це генетика. Обожнює допомагати мити посуд, заправляти ліжко, прибирати в своїй кімнаті.

Здобувач

Ваня вміє заробляти гроші. Він знімається в рекламах, у проектах, виходить на подіуми. Все це він робить із задоволенням, та ще й за гонорари й заохочення. Цікаво спостерігати, як він дивиться на себе по телевізору, мовляв, не тільки тата там показують. Ваня мріє, як і тато, працювати на телебаченні. Не знаю, чи мріє тато про це, але головне, що в нього є мета (Посміхається. — Прим. ред.).

Семья Решетник