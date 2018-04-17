Син Григорія Решетника святкує п’ятиріччя: 5 головних досягнень Івана

16 квітня свій п’ятий день народження відзначив старший син ведучого проекту «Холостяк» Іван. В ексклюзивному інтерв’ю Григорій Решетник розповів, якими ж п’ятьма досягненнями Вані за ці роки він пишається.

Спорт

Ваня у нас — дуже спортивний хлопець. Ще коли йому виповнився місяць, ми віддали його на плавання, оскільки це один з найкращих видів спорту. Два рази на тиждень він займається з тренером, і вміє вже плавати абсолютно різними стилями. На відпочинку відчуває себе як риба у воді, у всіх сенсах цього виразу (Посміхається. — Прим. ред.). І навіть наглядає в басейні за молодшим братом. Також ми намагалися віддати його на футбол, але поки з цим зав’язали. Ще Ваня відмінно їздить на роликах, катається на самокаті й біговелі.

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Мови

Наш Іванко довго мовчав, не дивлячись на тата-телеведучого. Ми з Христиною та лікарі спокійно на це реагували, а ось бабусі й дідусі панікували. А потім як заговорив! Причому одразу на трьох мовах (Сміється. — Прим. ред.). Ваня ще з восьми місяців вивчає англійську, вдома ми спілкуємося російською та українською. У планах віддати його або на іспанську, або на французьку. Але це вже через рік, коли піде в школу. Також хотіли б, щоб син вивчав китайську.

Братська дружба

Ваня у нас не тільки чудовий син, але й класний старший брат! Він дуже любить Діму, оберігає його, вчить чогось, грається з ним. Завжди знає, чого в цей момент хоче брат, коли йому холодно або він хоче їсти. Ваня для Діми — як ідол. Іноді старший дивиться півгодини мультики, а Діма всі ці півгодини дивиться на Ваню. Мене переповнює гордість за те, який надійний він старший брат.

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Господар

Майстер на всі руки! Обожнює все, що пов’язане з будівництвом. Колись із дідусем змайстрував будку для собаки, потім — паркан, іноді навіть допомагає розмішувати цемент. Я теж був таким у дитинстві, тож, напевно, це генетика. Обожнює допомагати мити посуд, заправляти ліжко, прибирати в своїй кімнаті.

Здобувач

Ваня вміє заробляти гроші. Він знімається в рекламах, у проектах, виходить на подіуми. Все це він робить із задоволенням, та ще й за гонорари й заохочення. Цікаво спостерігати, як він дивиться на себе по телевізору, мовляв, не тільки тата там показують. Ваня мріє, як і тато, працювати на телебаченні. Не знаю, чи мріє тато про це, але головне, що в нього є мета (Посміхається. — Прим. ред.).