Що подарувати на 8 березня мамі? Це запитання завжди актуальне, адже мама — найдорожча людина для кожного з нас. Придумати геніальну ідею подарунка мамі на 8 березня — складне завдання. Але редакція STB.UA вирішила вам допомогти і підготувала список оригінальний ідей для подарунків.

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Тільки мама дивиться на нас очима сповненими любові, готує найсмачніший борщ і прийме нас будь-якими, у момент злетів і падінь.

Що подарувати мамі на 8 березня: оригінальні ідеї

Ваучер у SPA

Кожна мама — це бджілка-трудівниця. Тому ідеальним варіантом подарунка на 8 березня є ваучер у SPA-центр. Там на неї чекатимуть різні види масажу, шоколадне обгортання, скрабування, пілінг і можливість дійсно відчути себе центром Всесвіту.

Культурний спільний відпочинок

Для будь-якої мами спільна прогулянка зі своєю дитиною буде тільки в радість. Продумайте культурну програму на весь день, щоб мама і відпочила, і зарядилася позитивними емоціями. Ось кілька варіантів, куди можна піти з мамою:

Кінотеатр

Театр

Ресторан

Чайна церемонія

Майстер-клас

Фотосесія

Коли діти далеко, матусі з захватом переглядають старі дитячі фото. Поповнити домашню колекцію фотографій, яка буде гріти мамину душу, можна кількома способами:

Спільна фотосесія

Індивідуальна фотосесія для мами

Якщо ви дуже далеко, то ваше усміхнене фото у гарній рамці неодмінно стане головним подарунком на 8 березня.

Техніка

Саме час побалувати маму новою технікою, яка полегшить домашні клопоти або налагодить комунікацію між вами. Ловіть кілька оригінальних ідей для подарунків мамі на 8 березня:

Робот пилосос

Кавова машина

Смартфон

Планшет

Зволожувач повітря

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Тепло і затишок

Мами завжди огортають нас турботою, теплом і затишком, намагаються зробити наше життя максимально комфортним. Тепер наша черга піклуватися про мам, тому пропонуємо кілька ідей для подарунків на 8 березня:

Теплі шкарпетки

Шарф

Домашній халат

Ортопедична подушка або матрац

Плед

Косметичні набори

Будь-який косметичний засіб у якості подарунка на 8 березня для мами — безпрограшний варіант. Набір доглядової косметики, креми для обличчя і тіла, помади, палетки тіней або ж парфуми стануть відмінним подарунком. Коли мама буде користуватися презентом, вона обов’язково згадає про вас.

Коробка з приємними дрібничками

Дійсно оригінальним подарунком на 8 березня для мами стане коробка з приємними дрібницями, яку ви зберете самі. До її створення ви можете підійти максимально креативно. Покладіть у коробку все, що завгодно: улюблені мамині солодощі, фрукти, книгу, фотографії або навіть путівку до країни її мрії. А речі, пов’язані зі спільними емоціями і спогадами, зроблять маму подвійно щасливою.

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