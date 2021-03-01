Что подарить маме на 8 Марта
Что подарить на 8 Марта маме? Этот вопрос всегда актуален, ведь мама — самый дорогой человек для каждого из нас. Придумать гениальную идею подарка маме на 8 Марта — сложная задача. Но редакция STB.UA решила вам помочь и подготовила список оригинальных подарков.
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Только мама смотрит на нас глазами, полными любви, готовит самый вкусный борщ и примет нас любыми, в моменты взлетов и падений.
Что подарить маме на 8 Марта: оригинальные идеи
Ваучер в SPA
Каждая мама — это пчелка-труженица. Поэтому идеальным вариантом подарка на 8 Марта является ваучер в SPA-центр. Там ее будут ждать разные виды массажа, шоколадное обертывание, скрабирование, пилинг и возможность действительно ощутить себя центром Вселенной.
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Культурный совместный отдых
Для любой мамы совместная прогулка со своим ребенком будет только в радость. Продумайте культурную программу на весь день, чтобы мама и отдохнула, и зарядилась позитивными эмоциями. Вот несколько вариантов, куда можно пойти с мамой:
- кинотеатр;
- театр;
- ресторан;
- чайная церемония;
- мастер-класс.
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Фотосессия
Когда дети далеко, мамочки с упоением пересматривают старые детские фото. Пополнить домашнюю коллекцию фотографий, которая будет греть мамину душу, можно несколькими способами:
- совместная фотосессия;
- индивидуальная фотосессия для мамы;
- если вы очень далеко, то ваше улыбчивое фото в красивой рамке непременно станет главным подарком на 8 Марта.
Техника
Самое время побаловать маму новой техникой, которая облегчит домашние хлопоты или наладит коммуникацию между вами. Ловите несколько оригинальных идей для подарков маме на 8 Марта:
- робот-пылесос;
- кофемашина;
- смартфон;
- планшет;
- увлажнитель воздуха.
Тепло и уют
Мамы всегда окружают нас заботой, теплом и уютом, стараются сделать нашу жизнь максимально комфортной. Теперь наша очередь заботиться о мамах, поэтому предлагаем несколько идей для подарка на 8 Марта:
- теплые носочки;
- шарф;
- домашний халат;
- ортопедическая подушка или матрас;
- плед.
Косметические наборы
Любое косметическое средство в качестве подарка на 8 Марта для мамы — беспроигрышный вариант. Набор уходовой косметики, кремы для лица и тела, помады, палетки теней или же парфюм станут отличным подарком. Когда мама будет пользоваться презентом, она обязательно вспомнит о вас.
Коробка с приятными мелочами
Действительно оригинальным подарком на 8 Марта для мамы станет коробка с приятными мелочами, которую вы соберете сами. К ее созданию вы можете подойти максимально креативно. Положите в коробку все что угодно: любимые мамины сладости, фрукты, книгу, фотографии или даже путевку в страну ее мечты. А вещи, связанные с общими эмоциями и воспоминаниями, сделают маму вдвойне счастливой.
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