Международный женский день – это День борьбы женщин за свои права и за лучшую жизнь, в которой, несомненно, за всю историю праздника произошло немало побед. Предлагаем поздравления с 8 марта на русском языке.

Редакция STB.UA предлагает поздравления с 8 марта женщинам разного возраста и разных профессий, которые покажут ваше уважение к их труду и стараниям. Такое поздравление будет приятно получить маме, бабушке, учительнице, коллеге.

Поздравление с 8 марта подруге, единомышленнице, сестре

Ты настоящее богатство,

Всегда ты верною была.

Пусть наше дружеское братство

Ждут лишь великие дела!

Ты – настоящая подруга!

И в этот день желаю я,

Чтоб окружали в жизни круге

Тебя лишь верные друзья!

***

Всё в жизни движется по кругу.

Тому прямой пример — природа:

Восьмое марта год от года

В один и тот же день, подруга.

И входит в этот круг движенья

Все то, что в жизни постоянно,

А значит, что отнюдь не странно,

С тобою наши отношенья.

С чем и хочу тебя сегодня

Поздравить: праздник сей весенний

Доказывает ежегодно

Всю прочность наших отношений.

И как его нам не отметить?

С шампанским не поднять бокалы?

Пускай всегда нам солнце светит

С непрерываемым накалом!

Поздравление с 8 марта маме

Мамочка, любимая, родная,

Солнышко, ромашка, василёк,

Что мне пожелать тебе не знаю

В этот замечательный денёк,

Пожелаю радости и счастья,

Мира и удачи на твой век,

Чтобы сердце не рвалось на части,

Милый мой, родной мой, человек!

***

Мама!

Символ жизни старта,

Путеводный компас мой!

В день такой – 8 марта –

Я скорей спешу домой:

Поздравлять тебя цветами

И улыбкой в светлый миг.

И пишу сегодня маме

Самый лучший в мире стих!

Будь сильней, добрей и краше,

Мама – солнце, счастье наше.

Обходя невзгоды, холода,

Оставайся, так же молода!

Поздравления с 8 марта бабушке

Дорогая бабушка, ты – самая добрая и понимающая, внимательная и заботливая, мудрая и рассудительная, нежная и ласковая. Ты всегда поддержишь, поможешь, дашь ценный совет. Ты – настоящая женщина. И даже, если бы не было 8 марта, я бы придумал женский день только для того, чтобы поздравить тебя, как самую лучшую бабушку на свете. С праздником, моя родная!

***

Дорогая бабушка,

Любимая, родная,

С днем 8 Марта

Тебя я поздравляю.

Обниму тебя я,

Крепко расцелую

Прошепчу на ушко,

Что тебя люблю я.

Будь здоровой, не болей

И, весну встречая,

Ты счастливой самой будь,

Бабушка родная.

Поздравление с 8 марта учителю

Учить людей — труд крайне тяжкий,

Но вы за нас всегда «горой»!

Кому «двенадцать», кому «шесть» с натяжкой,

Вы ставите, жалея нас порой.

Сегодня, в день восьмого марта,

Хотим спасибо вам сказать!

И пожелать, чтобы достойная зарплата,

Вам позволяла нас и дальше обучать!

***

Средь женщин важных и прекрасных

Есть в жизни каждого из нас

Учительница! В женский праздник

Мы счастливы, поздравить вас!

Нелёгкий труд у педагога,

И так приятно пожелать –

Чтоб светлою была дорога,

Чтоб в жизни только радость знать!

Вы идеалом стали дивным

И для своих учеников

Всегда останетесь красивой,

Достойной самых тёплых слов!

Поздравления с 8 марта коллегам

Пускай глаза сияют счастьем,

А жизнь наполнится добром,

Чтоб все проблемы и ненастья

Минули стороной ваш дом!

Пускай всё в жизни удается,

Чтоб каждая из вас цвела.

Весна пусть дарит много солнца,

Улыбок, света и тепла!

***

Поздравляем вас, девчата,

С вашим классным женским днем.

Всем, коллеги, вам достатка,

Вместе горы мы свернем.

Будет пусть мужчина рядом

Тот, что в горе защитит,

Тот, что верно, нежно любит

И о чувствах не молчит.

Радость пусть работа дарит

И начальник не ворчит,

Лучше премию побольше

Пусть от сердца он вручит.

Поздравления с 8 марта всем женщинам

***

Пусть первый подснежник

Подарит вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

***

С душистой веточкой мимозы

Весна приходит в каждый дом,

От всей души Вас поздравляем

С Международным Женским днём!

***

Пусть сгинут бури и ненастья,

Уйдут пускай навеки в тень.

Мы вам желаем только счастья

В ваш самый светлый женский день!

***

Каждый мужчина ощущает истинную меру своей ценности прежде всего благодаря женщине. Но женщины не только способны оценить, они помогают мужчинам стать теми, кем они должны быть, и занять в жизни достойное место. Пока вы рядом с нами, дорогие женщины, пока вы любите нас, мы – на коне. Желаем вам молодости, здоровья, терпения и любви!

Поздравляйте друг друга и будьте счастливы!

