Актриса «Кріпосної» Наталка Денисенко спокусила одруженого чоловіка, але тільки в серіалі. У житті артистка — зразкова мама та любляча дружина. У костюмованій драмі дівчина зіграє справжню спокусницю Ларису Яхонтову. Подробиці — у матеріалі.

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Сексуальна, гарненька та дуже гостра на язик — все це можна сказати про персонажа «Кріпосної» Ларису Яхонтову. Саме актрису Ніжинського театру зіграє відома артистка Наталка Денисенко. Її героїня грайлива та весела дівчина, буйний характер якої валить наповал всіх чоловіків.

Сама ж Наталка в житті зовсім не така. Вона — зразкова мати маленького сина та любляча дружина. У своєму Instagram дівчина опублікувала ніжні сімейні фото.

Фото: Instagram

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Актриса серіалу «Кріпосна» поділилася з шанувальниками одкровеннями. Вона стверджує, що за кожною посмішкою їхньої сім’ї криються величезні випробування. Але закохані пережили всі труднощі, щоб нарешті стати щасливими.

Фото: Instagram

«Сім’я — це найпрекрасніше, що дано людині. Це найкращий ґрунт для особистого, духовного та кар’єрного росту. Це рушійна сила, тому що заради таких моментів хочеться жити», — пише Наталка Денисенко.

Фото: Instagram

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