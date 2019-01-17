Актриса «Кріпосної» Наталка Денисенко поділилася фото з відпочинку
У холодні зимові дні зірка «Кріпосної» Наталка Денисенко вирушила на теплий курорт. Після новорічних свят актриса разом із родиною відпочиває на одному з найкрасивіших пляжів планети. Де ж гріється Наталка Денисенко? Дізнайтеся в матеріалі!
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Актриса костюмованої мелодрами «Кріпосна» Наталка Денисенко вирушила в далекий Шарм-еш-Шейх. У своєму Instagram артистка поділилася яскравими кадрами, зробленими під час відпустки.
На фото Наталка позує разом із коханим чоловіком Андрієм та маленьким сином.
Чоловік Наталки Денисенко також ділиться яскравими враженнями у своєму Instagram. Андрій Федінчик написав зворушливі слова під одним із фото:
«Спасибі Богу за все! Настав момент, коли в гонитві за поставленими цілями не залишилося енергії, сили… і ось він — довгоочікуваний відпочинок! Кохана та син поруч, море, сонце… Чого ще бажати?»
Не пропустіть 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ прем’єру серіалу «Кріпосна», де зіграє чарівна Наталка Денисенко!
Фото: Instagram Наталки Денисенко