У холодні зимові дні зірка «Кріпосної» Наталка Денисенко вирушила на теплий курорт. Після новорічних свят актриса разом із родиною відпочиває на одному з найкрасивіших пляжів планети. Де ж гріється Наталка Денисенко? Дізнайтеся в матеріалі!

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Актриса костюмованої мелодрами «Кріпосна» Наталка Денисенко вирушила в далекий Шарм-еш-Шейх. У своєму Instagram артистка поділилася яскравими кадрами, зробленими під час відпустки.

На фото Наталка позує разом із коханим чоловіком Андрієм та маленьким сином.



Відомо, що в родині Наталки Денисенко не так давно з’явився на світ син Андрійко. І після народження дитини актриса похвалилася стрункою фігурою на відпочинку.

Чоловік Наталки Денисенко також ділиться яскравими враженнями у своєму Instagram. Андрій Федінчик написав зворушливі слова під одним із фото:

«Спасибі Богу за все! Настав момент, коли в гонитві за поставленими цілями не залишилося енергії, сили… і ось він — довгоочікуваний відпочинок! Кохана та син поруч, море, сонце… Чого ще бажати?»

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Не пропустіть 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ прем’єру серіалу «Кріпосна», де зіграє чарівна Наталка Денисенко!

Фото: Instagram Наталки Денисенко

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