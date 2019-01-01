Привітання з Новим 2019 роком від Олега Винника

Найпривабливіший член журі вокального шоу «Х-Фактор»-9 Олег Винник привітав читачів сайту STB.UA з Новим 2019 роком. Що ж побажав феномен української естради — дізнайтеся в матеріалі.

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«Читачам сайту STB.UA хочу побажати в першу чергу миру. Він нам всім дуже потрібен! Коли буде мир — буде все.

Бажаю, щоб посмішки не сходили з ваших обличч. Даруйте один одному кохання, а не шукайте його, адже воно є всередині кожного з нас.

А Олег Винник буде для вас співати і робити щасливими! Приходьте на мої концерти і слухайте хорошу музику!», — побажав Олег Винник.