PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Привітання з Новим 2019 роком від Олега Винника

01.01.2019

Найпривабливіший член журі вокального шоу «Х-Фактор»-9 Олег Винник привітав читачів сайту STB.UA з Новим 2019 роком. Що ж побажав феномен української естради дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: Олег Винник про перший прямий ефір «Х-фактор»-9

Олег Винник поздравил с новым годом

«Читачам сайту STB.UA хочу побажати в першу чергу миру. Він нам всім дуже потрібен! Коли буде мир буде все.

Бажаю, щоб посмішки не сходили з ваших обличч. Даруйте один одному кохання, а не шукайте його, адже воно є всередині кожного з нас.

А Олег Винник буде для вас співати і робити щасливими! Приходьте на мої концерти і слухайте хорошу музику!»,  побажав Олег Винник.

Більше на тему: Олег Винник: найкращі пісні судді «Х-фактор»-9

Дивіться відео феєричної появи Олега Винника в шостому прямому ефірі!

Video: Привітання з Новим 2019 роком від Олега Винника

Найпривабливіший член журі вокального шоу Х-Фактор-9 Олег Винник привітав читачів сайту STB.UA з Новим 2019 роком. Що ж побажав феномен української естради — дізнайтеся в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати