Фінал проекту «Зважені та щасливі»-8 розпочався з дефіле всіх команд сезону. Чоловіки в костюмах та жінки на підборах не залишили жодного глядача байдужим. Були й ті, кого можна було ледь впізнати. Як родини продовжували худнути вдома та чи не знехтували принципами здорового способу життя – показало зважування. Хто з команд став переможцем домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-8 – читайте в матеріалі.

Команди востаннє стали на ваги, аби показати свій результат схуднення. Ще з першою появою команди Синіх – Наталі та Сашка Валігурських – було зрозуміло, що вони є головними претендентами на перемогу домашнього схуднення. Новий образ мами та значно менші розміри сина помітно відрізняли родину від інших конкурентів.

Аби з’ясувати, хто доклав найбільше зусиль та зміг працювати над собою поза межами табору, учасники стали на ваги. Другими головними претендентами на титул переможців домашнього схуднення стали Жовті – Наталя та Людмила Мотики.

Дівчата останніми показали свій результат на вагах. Людмила прийшла на проект із вагою 128 кілограмів. Протягом декількох місяців їй вдалося схуднути на 60 кілограмів. А от донька схудла до 84 кілограмів. Спільний результат Жовтих становить 96 кілограмів, що у відсотках показало 38,71. Однак цього виявилося недостатньо. Мати з донькою посіли друге місце у турнірній таблиці.

Перше місце посіли Сині та стали переможцями домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-8. Наразі Наталя важить 72 кілограми. А от Сашко довів усім, що він далеко не «мамин синок» та ледачий лежебока. На проект хлопець прийшов із найбільшою вагою – 195 кілограмів. Родина втратила 148 кілограмів, що у відсотках показало 40,18.

«Це заслуга В’ячеслава! Я хочу подякувати насамперед йому. І, звичайно, своїй мамі!» – звернувся Сашко до тренера.

Тренер В’ячеслав Узелков не втрачав віри у свою підопічну команду. Чоловік зробив усе можливе, аби наприкінці 8 сезону «Зважені та щасливі» саме його команда стала переможцем домашнього схуднення.

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