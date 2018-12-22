«Х-фактор»: MONATIK добірка виступів на проекті

MONATIK — один з найвідоміших представників нової української музики. Популярний український співак починав свій творчий шлях на проекті «Х-фактор». Представляємо вашій увазі добірку виступів дуету «MONATIK и Сафаров»!

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На кастингу судді були не впевнені чи варто давати шанс молодому артисту, але все ж пропустили в наступний етап шоу — тренувальний табір.

За декілька днів MONATIK розкрив свій творчий потенціал і успішно пройшов це нелегке випробування.

У заключному відбірковому турі молодий чоловік довів, що саме він гідний пройти далі. Судді запропонували хлопцю бути в дуеті з Іваном Сафарова.

Один з найяскравіших номерів першого сезону — виконання пісні Sting «Shape of my heart».

Пісня Алли Пугачевої «Расскажите, птицы» в красивій інтерпретації дуету запам’яталася шанувальникам проекту.

MONATIK і Іван Сафаров в четвертому прямому ефірі вибрали пісню Michael Jackson «Little Susie», підкоривши серця мільйонів.

Виконання легендарного хіта Elton John «Sorry seems to be» увійшло в історію шоу.

На жаль, після виступу молодим людям довелося боротися за право залишитися в проекті. Учасники виконали пісню за життя, але змушені були покинути «Х-фактор».

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Сьогодні, о 19:00, на п’ятому прямому ефірі «Х-фактор»-9 учасники традиційно заспівають в дуетах з популярними артистами. Одним з головних гостей вечора стане — MONATIK. Не пропустіть!

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