Уже цієї суботи на п’ятому прямому ефірі «Х-фактор»-9 учасники традиційно заспівають в дуетах з популярними артистами. Головними гостями вечора стануть світові зірки — Melanie C із Spice Girls, Alex Clare і MONATIK! Хто ж стане четвертим зірковим гостем — читайте далі.

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Традиційно в фіналі вокального шоу «Х-фактор» учасники співають в дуетах з популярними артистами і світовими зірками. 9 сезон не стане винятком, і вже в суботу вперше на українській сцені екс-солістка Melanie C культових Spice Girls, яка виконає кілька своїх хітів, один з яких разом з фіналістом шоу. А також на сцені «Х-фактора» легенда британської музики Alex Clare, і той, чиї хіти зводять з розуму — MONATIK. А четверта зірка здивує своєю появою на сцені не тільки глядачів, а й членів журі.

Крім дуету із зіркою фіналісти виконають ще по 2 композиції, одна з якою та, з якою вони отримали «Так» від суддів на кастингах «Х-фактора».





Тиждень підготовки до ефіру був дуже емоційним, адже учасники познайомили своїх наставників з рідними і близькими їм людьми. Ольга Жмуріна влаштувала зустріч Олегу Виннику зі своїм чоловіком, а Діма Волканов, Марк Савін і хлопці з ZBSband представили наставників своїм мамам. Не обійшлося без смішних і зворушливих історій з дитинства та сюрпризів від суддів.

Але цієї суботи двоє з них залишать проект, а глядачі дізнаються імена суперфіналістів, які на гала-концерті битимуться за перемогу в шоу і професійну підтримку на суму 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, вперше за історію українського «Х-фактора» в фіналі у кожного з суддів шоу залишилося по одному учаснику. Тепер команди виглядають так:

Дмитро Шуров і Марк Савін , категорія «30+»;

Андрій Данилко і Діма Волканов , категорія «Хлопці»;

Олег Винник і Ольга Жмуріна, категорія «Дівчата»;

Настя Каменських і ZBSband, категорія «Колективи»;

Ведучий шоу — Андрій Бєдняков. Ведуча онлайн-трансляції з бекстейдж — Юлія Карпова. Ексклюзив з-за лаштунків шоу дивіться на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

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Video: На «Х-фактор»-9 приїде зірка Spice Girls Цієї суботи ви побачите п'ятий прямий ефір Х-фактор-9. Головними гостями вечора стануть світові зірки - Melanie C із Spice Girls, Alex Clare і MONATIK! Читайте докладніше

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