Цієї суботи, 24.11.2018, ви побачите перший прямий ефір «Х-фактор»-9. За місце переможця в грандіозному вокальному шоу боротимуться 13 фіналістів. Головною інтригою вечора стануть відомі імена учасників, які покинуть шоу. У цьому сезоні їх буде по двоє в кожному ефірі!

Також ви дізнаєтеся:

Який сюрприз підготували судді проекту для першого ефіру?

Якими будуть виступи учасників?

Хто з конкурсантів назавжди покине шоу?

Кому судді дадуть другий шанс?

Дивіться відеоанонс «Х-фактор»-2018 випуск 13 просто зараз!

Video: «Х-фактор»-9: Що готує перший прямий ефір Х-фактор 9 сезон 13 випуск вже сьогодні з'явиться на телеекранах. Хто з учасників Х-фактор-9 покине шоу назавжди

Video: «Х-фактор»-9: Що готує перший прямий ефір Х-фактор 9 сезон 13 випуск вже сьогодні з'явиться на телеекранах. Хто з учасників Х-фактор-9 покине шоу назавжди

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