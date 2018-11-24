Цієї суботи, 24.11.2018, ви побачите перший прямий ефір «Х-фактор»-9. За місце переможця в грандіозному вокальному шоу боротимуться 13 фіналістів. Головною інтригою вечора стануть відомі імена учасників, які покинуть шоу. У цьому сезоні їх буде по двоє в кожному ефірі!
Також ви дізнаєтеся:
- Який сюрприз підготували судді проекту для першого ефіру?
- Якими будуть виступи учасників?
- Хто з конкурсантів назавжди покине шоу?
- Кому судді дадуть другий шанс?
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