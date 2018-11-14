Євробачення-2019 вже зовсім скоро, і поступово стає відомо, хто може стати учасником від України. Про своє бажання підкорити Нацвідбір вже заявила Наталя Гордієнко. Можливими претендентками названі Tayanna і Руслана Лижичко. Але щодо їхньої участі у відборі на Євробачення-2019 поки все дуже туманно. Детальніше – в нашому матеріалі.

Наталя Гордієнко

У минулому бунтарка, а зараз вишукана та доросла Наталя Гордієнко заявила, що планує підкорити Євробачення-2019, але спочатку хоче успішно пройти сам Нацвідбір. На її думку, нова композиція під назвою «Грім» створена саме для того, щоб бути почутою на головному музичному конкурсі Європи. Але що з цього вийде, покаже тільки час. Дівчина вже презентувала свою пісню, а це означає, як каже Наталя, ні кроку назад!

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Тетяна Решетняк

Співачка Тетяна Решетняк, відома всім під псевдонімом Tayanna, вже два роки намагається потрапити на Євробачення. Щодо участі в наступному році вона не дала однозначної відповіді. Зірка сказала, що все залежить від Андрія Данилка.

Співачка розповіла, що після Євробачення-2018 він заявив, що якби не сидів у журі, вона б поїхала представляти Україну. Тому чи братиме участь артистка в Нацвідборі, залежить від того, чи побачимо ми Данилка знову в суддівському складі.

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Руслана Лижичко

Про бажання взяти повторну участь в Євробаченні заявила і відома співачка Руслана Лижичко. Нагадуємо, що 14 років тому зірка вже підкорила міжнародний конкурс, але це їй не заважає прийняти виклик вдруге. Артистка сказала, що вона чекає відповідного моменту, ідеального часу на другу участь у пісенному конкурсі. Час покаже, побачимо ми її на Євробаченні-2019 або ж в іншому році. Але це точно відбудеться і буде неймовірно!

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