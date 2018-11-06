У Ictimai TV заявили, що Азербайджан візьме участь в Євробаченні дванадцятий раз. Місцева громадська телекомпанія також додала, що їхня заявка була схвалена зовсім нещодавно, тому детальна інформація про країну на конкурсі буде оголошена пізніше. Докладніше про Азербайджан на Євробаченні-2019 – в матеріалі.

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Азербайджанська телекомпанія заявила, що братиме участь в Євробаченні, яке пройде в Тель-Авіві. Офіційно про це повідомила представниця Ictimai TV – керівник департаменту музичних, художніх, а також спецпроектів Лейла Гулієва.

Нагадуємо, що торік Азербайджан представляла артистка AISEL з композицією «X my heart». На жаль, вона так і не змогла потрапити у фінал міжнародного конкурсу. Але цього року країна має намір підкорити конкурс і веде посилену підготовку до Євробачення-2019.

Азербайджан мав намір дебютувати в цьому конкурсі ще 2007 року, але у зв’язку з відмовою перший виступ на Євробаченні відбувся лише 2008 року. Після цього країна отримала право на трансляцію заходу. Вже через чотири роки Азербайджан вперше виграв у пісенному конкурсі, коли він проходив в Дюссельдорфі. Тоді талановитий дует Ell & Nikki підкорив усіх своєю піснею «Running Scared».

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Торік Айсель Мамедова стала першою представницею від Азербайджану, яка не змогла пройти навіть до фіналу, що стало справжнім потрясінням для всіх. З приводу участі країни в Євробаченні-2019 відомо, що докладнішу інформацію щодо міжнародного пісенного конкурсу буде представлено ​​трохи пізніше.

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