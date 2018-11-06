В Ictimai TV заявили, что Азербайджан будет участвовать в Евровидении в двенадцатый раз. Местная общественная телекомпания также добавила, что их заявка была одобрена совсем недавно, поэтому детальная информация касательно участия страны в конкурсе будет оглашена позже. Подробнее об Азербайджане на Евровидении-2019 – в материале.

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Азербайджанская телекомпания заявила, что страна будет участвовать в международном конкурсе. А именно данные слова прозвучали от представительницы Ictimai TV – руководителя департамента музыкальных, художественных спецпроектов Лейлы Гулиевой.

Напоминаем, что в прошлом году страну представляла артистка AISEL с композицией «X my heart». К сожалению, исполнительница так и не попала в заветный финал. Но в этом году страна намерена покорить конкурс и ведет усиленную подготовку к Евровидению-2019.

Азербайджан хотел дебютировать на данном конкурсе еще в 2007 году, но в связи с отказом первое выступление на Евровидении состоялось лишь в 2008. После этого страна получила право на вещание мероприятия. Уже через четыре года Азербайджан первый раз выиграл в песенном конкурсе, когда он проходил в Дюссельдорфе. Тогда талантливый дуэт Ell & Nikki покорил всех своей песней «Running Scared». Больше по теме: СТБ и UA: ПЕРШИЙ продлили сотрудничество по проведению Национального отбора



В прошлом году Айсель Мамедова стала первой представительницей от Азербайджана, которая не смогла пройти в финал, что стало настоящим потрясением. По поводу участия страны в Евровидении-2019 известно, что более детальная информация о международном песенном конкурсе будет представлена чуть позже.

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