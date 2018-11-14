Наближається Євробачення-2019, тому краще заздалегідь спланувати все для успішної поїздки на міжнародний конкурс. Нагадуємо, що майданчиком для заходу стане другий павільйон комплексу Expo Tel Aviv. Що потрібно знати тим, хто збирається поїхати в Тель-Авів на Євробачення-2019, читайте в матеріалі.

У травні 2019 року відбудеться довгоочікуване Євробачення-2019. Міжнародний конкурс пройде 64-й раз і буде готовий знову підкорити ваші серця. Якщо ви збираєтеся поїхати на цей захід, обов’язково продумайте кожну дрібницю і купуйте квитки заздалегідь. Відомо, що пісенний конкурс пройде в Ізраїльському центрі ярмарків, який розташований на бульварі Роках. Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде 14, 16 (півфінали) та 18 травня (фінал).

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Відомо, що місце, де будуть проходити всі конкурсні дні, розраховане лише на 10 тисяч глядачів. Але якщо враховувати місця для апаратури і не тільки, організатори розуміють, що є можливість вмістити туди тільки 9 тисяч людей. Ізраїльські засоби масової інформації поширили інформацію про те, що в продаж надійде ще менше квитків, тому що 3 тисячі місць вже зарезервовані для Європейського мовного союзу. Поки квитків немає у продажу, але торік вони вийшли в кінці листопада. Придбати заповітну путівку можна буде не тільки на сам конкурс, а й на їх репетиції.

У перервах між тими днями, коли буде проходити Євробачення-2019, туристи можуть вирушити на екскурсію. Тель-Авів дивовижне місце, яке поєднує в собі стародавні споруди і сучасні пам’ятки. Почніть свій відпочинок з Яффо. Дивним фактом є те, що перші поселення на території стародавнього міста були засновані ще в другому тисячолітті до н. е.

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Наступною зупинкою зробіть прекрасне місце під назвою – Біле місто. Кілька районів в самому центрі Тель-Авіва закохають в себе з першого погляду. Відомо, що вони були зведені ще в першій половині двадцятого століття для євреїв, які виїхали з Європи з причини переслідувань. Біле місто – це всесвітня спадщина спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Відчуйте, що таке справжній контраст! Після поїздки в попередні міста рушайте в Центр Азріель. Це комплекс з трьох хмарочосів, такого ви ще точно не бачили. Висота веж становить 150 метрів – круглої, квадратної, трикутної форми.

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І, звичайно ж, варто побувати на набережній Тель-Авіва, в Старому порту і в Музеї Ілани Гур.

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